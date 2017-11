La ley de trÃ¡nsito de Cornejo vuelve, por cambios, al Senado

Por 33 votos a favor, 13 en contra, un ausente y una abstención, y con una serie de modificaciones pensadas para beneficiar a los municipios, el proyecto con el que la gestión del gobernador Alfredo Cornejo piensa ordenar el tránsito en Mendoza obtuvo la aprobación de la Cámara Baja. Sin embargo, deberá volver al Senado para que se ratifiquen esos cambios.





De todas maneras, hay que destacar la votación absolutamente dividida del bloque peronista: literalmente, cada uno hizo lo que quiso. Esto no hace más que poner el evidencia el descontrol que existe en el interior del principal partido opositor de la Mendoza.





Las modificaciones

El diputado oficialista Jorge Albarracín, presidente de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de Diputados, explicó de qué se tratan los cambios que se han introducido al proyecto original.





En primer lugar, los municipios deberán hacerse cargo de la seguridad vial del casco urbano de su comuna y hasta 25 kilómetros a la redonda. Desde este punto, comienza a ser responsabilidad de la Policía de Mendoza.





En el caso de que se coloquen multas en el área municipal, estas quedarán en 100% para la administración de cada departamento; mientras que de las que cobre Mendoza irá el 25% a las comunas y ese dinero se invertirá en equipamiento para el mismo sistema de seguridad vial.





Por último, se extendió el plazo de aplicación: será de 12 meses para todos los departamentos.





Frente a estos cambios, los votos del PJ se dividieron.





Una votación extraña

Si bien se puede realizar una interpretación de los votos divididos del peronismo, lo cierto es que desde afuera el panorama político se percibe bastante caótico. Es que más allá de no ponerse de acuerdo para votar unánimemente, cada uno hizo lo que mejor le pareció. Señal de que no hay conducción o de que si la hay, sólo un pequeño grupo responde a ella. Así las cosas, el bloque peronista en Diputados parece predestinado a partirse.





En este caso, mientras los legisladores que les responden a las comunas que no tienen policía vial ni juzgados de Tránsito (San Rafael, Malargüe, Lavalle y Tunuyán) votaron en contra del proyecto.





Así lo hicieron los peronistas Javier Cófano, Silvia Ramos, Norberto González, José Muñoz, Patricia Galván y Carina Segovia.





Al respecto, Cófano aseguró: "Hemos dado libertad de acción porque a algunos intendentes les conviene aceptar la iniciativa, en cambio, a otros no. Además, consideramos que un Gobierno provincial pasa por sobre la jurisdicción municipal, indicándole cómo debe controlar el tránsito y cómo cobrar las multas, entre otros aspectos. Deberían haberse celebrado convenios con cada Comuna y no imponer un solo criterio por ley".





En cambio, el resto del bloque lo hizo a favor.





En tanto, Gustavo Majstruk (oriundo de General Alvear , departamento que no tiene policía de tránsito municipal y tampoco juzgados, no asistió a la sesión).





Sorprendió la actitud de legisladores como Jorge Tanús y Lucas Ilardo, que en general se enfrentan a Cornejo en sus proyectos, esta vez votaron a favor.





El bloque del FIT en pleno (Macarena Escudero, Cecilia Soria, Héctor Fresina y Lautaro Jiménez) se negó a aceptar la iniciativa, por considerarla represiva en varios aspectos.





Manzur, el díscolo

Uno que sorprendió fue el ex intendente radical de Rivadavia Ricardo Manzur. Dijo no estar de acuerdo con el proyecto de Cornejo, porque, según su experiencia como jefe comunal, considera que los recursos no serían suficientes para enfrentar los requerimientos. Sin embargo, se abstuvo de votar y expresó: "Solicito la posibilidad de abstenerme, porque el intendente actual de Rivadavia sí está de acuerdo con la iniciativa y no lo quiero contradecir", sostuvo Manzur. Y así lo hizo.





Los artículos más cuestionados