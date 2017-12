El del 2018 será el cuarto periodo en el que Jorge Nanclares dirigirá la Suprema Corte de Justicia desde que ocupa un lugar como miembro del máximo tribunal. Para él, su desafío actual es mayor que el que encaró de 2003 a 2009.



Esto porque "la Justicia tiene la peor imagen de los últimos 30 años".



Para justificar el fenómeno, el magistrado explicó: "Hay razones complejas que hacen a lo nacional, a lo provincial y a la poca eficacia que las instituciones vienen mostrando para gestionar. En mis anteriores presidencias comencé a pensar en cómo realizar una reforma estructural. Modificar el sistema de gestión de la Justicia civil. Y ahora lo estamos haciendo".



Nanclares se refirió a la modalidad oral y a la digitalización de los expedientes, etapas que sucederán en forma contigua y acelerarán y mejorarán los tiempos de la Justicia tradicional.



Respecto de si existe una "grieta" entre los miembros de la Corte, opinó que tal cosa no existe: "Hay distintas opiniones, distintas perspectivas de siete miembros que tenemos formaciones ideológicas y políticas distintas, de origen diverso, con una pluralidad de miradas".



Por último, se explayó sobre el proyecto de ampliación de la Corte, que quedó trunco al menos por este año. "Siempre he dicho que es responsabilidad de los poderes políticos diseñar las instituciones, quien tiene que definir si los miembros tenemos que ser siete, nueve, once o quince, son ellos", afirmó el titular de la Corte local, y agregó: "Rescato que haya habido debate, me ha parecido muy interesante, esto va a enriquecer la discusión. Aunque el problema de la Justicia es de gestión, más allá del número de ministros.

Es cierto que el volumen es grande: ingresan mil causas en el año, tenemos doscientos días al año, habría que sacar cinco sentencias por día para llegar bien, lo cual es imposible. Hay que buscar salidas alternativas, audiencias de conciliación, y por supuesto, la ayuda de los relatores", sostuvo.



Perspectiva de género

Para cerrar, Nanclares consideró que es muy importante la mirada de la mujer en temas como el abuso sexual y los conflictos de familia.



Tiene que haber igualdad de género, "no sé si 50%, pero sí mayor equidad".