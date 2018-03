"La inseguridad sigue siendo el principal reclamo vecinal"

"La inseguridad es el principal reclamo que tienen los vecinos, y a los turistas lo que más les atrae es la gastronomía". Las frases corresponden a Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, una de las figuras del III Foro Iberomericano de Alcaldes, que se realizó en Mendoza hasta ayer en el marco de la Asamblea del BID que comienza hoy en el hotel Intercontinental, en Guaymallén.



"Por esta razón, teniendo en cuenta cuáles son las principales demandas de la gente que transita la ciudad, nosotros estamos enfocados en generar propuestas para seguir mejorando", completó el jefe porteño.



La reunión, que ha convocado a 80 alcaldes de países de América Latina, el Caribe y España, les permitió intercambiar experiencias sobre desarrollo sostenible, aprovechamiento energético, mejoramiento en el transporte público y ampliación de los espacios verdes, todas problemáticas comunes a las grandes urbes. Durante dos días se analizaron y expusieron planes exitosos para mejorar las grandes problemáticas de las ciudades.



Rodríguez Larreta habló con Diario UNO sobre desarrollos urbanísticos y proyectos innovadores, pero fue más escueto para hablar de política. Tuvo comentarios muy elogiosos sobre el gobernador Alfredo Cornejo y sobre su gestión, y defendió el gobierno de Mauricio Macri.



–¿Cuál es la experiencia más enriquecedora que se lleva en este intercambio entre 80 alcaldes?

–Siempre aprendemos. Cada vez que puedo participo en encuentros de alcaldes. Siempre hay ideas nuevas. El martes estuve dando vueltas por la ciudad, miro con ojos de intendente. Me gustan las remodelaciones que están haciendo en los parques de la ciudad, nosotros también le damos mucha importancia a los espacios verdes. Y respecto al foro, lo mismo. A mí me tocó compartir la experiencia del desarrollo del barrio 31 (conocida aún como la villa 31), y es un orgullo para nosotros todo lo que hemos hecho. Además hemos anunciado que el BID va a poner su oficina para toda Latinoamérica dentro de la 31, será la más grande fuera de la de Washington.



–¿Cuál es la demanda número uno que tienen los vecinos?

–La inseguridad es la principal preocupación. Es lo que me dicen los vecinos, yo camino las calles todos los días. Hemos dado un paso enorme hace un año y medio, cuando el presidente Macri asumió y me traspasó la responsabilidad de la seguridad a la Ciudad, cuando en realidad siempre debería haber sido así. Pero aún así, todavía es el principal reclamo que recojo, y es mi principal preocupación.



–¿ Y desde el punto de vista turístico, cuál es la principal demanda?

–El turismo viene creciendo fuerte en Buenos Aires y en todo el país. También en Mendoza. Hay una combinación entre el atractivo que tienen las ciudades y la generación de eventos, pero sobre todo lo que más atrae hoy es la gastronomía, es un atractivo que mueve mucho al turismo, por eso estamos trabajando mucho en ese sentido. Eso Mendoza lo ha entendido muy bien y además todo ese circuito lo tiene aliado al vino. De hecho, cuando vengo a Mendoza siempre que puedo recorro bodegas, hay lugares maravillosos en Mendoza.



–¿En materia de transporte público cuáles son los mayores reclamos?

–La mejor propuesta que hemos puesto en marcha para mejorar el transporte es el Metrobus, un proyecto excelente en materia de transporte, realmente se los sugiero a cada uno de los intendentes. La experiencia de hacer peatonales en el centro también ha resultado muy buena, y privilegiar la bicicleta como medio de transporte. Cada vez hay más conciencia en pensar en ciudades sustentables que piensen en el reciclaje. Muchos colegas intendentes me preguntaban por el cambio de iluminación a LED que consume menos energía. A fin de año tendremos terminado el recambio de toda la iluminación a LED.



–¿Qué papel cumple el gobernador Alfredo Cornejo en el armado político nacional del frente Cambiemos?

–Es una figura política muy cercana al presidente Macri, tienen mucha afinidad, y yo con él coincido en esta obsesión que tenemos por la gestión. Él es un tipo de gestión, de proyectos, de empujar, de cuidar el mango en la provincia. Cada vez que me junto con él charlamos de esas cosas. Apenas llegué me fui directamente a saludarlo.