Se quejan de José Luis Ramón y sus "banquinazos" políticos pero claramente el líder del PI-Protectora tiene una dura competencia. El Gobierno nacional la pasa mal, navega en su peor momento desde que asumió y en la alianza Cambiemos, que debe sostenerlo por la propia supervivencia de sus integrantes, sus capitanes comenzaron con las peleítas. La del viernes fue impensada: un clavo más a la gobernabilidad que hay que administrar hasta fines de 2019.





El round no involucró al PRO sino a radicales de antes y de siempre. Carrió vs. Cornejo, en horario central. Eso sí, no fue por la TV, ni por la radio, ni por los diarios. Son tiempos de redes sociales y se atendieron mutuamente por Twitter.





La hábil y rápida diputada nacional sin filtro se mofó de los radicales en un acto en Paraná, Entre Ríos . Los trató de misóginos para luego señalar que ahora no hay problemas y la alianza no corre peligro porque son obedientes.





La humorada no le gustó nada a la UCR (Unión Cívica Radical), a tal punto que sacó de las casillas al gobernador y presidente del partido a nivel nacional, Alfredo Cornejo





Sin piedad, el mandatario la liquidó por la red social del pajarito azul, pidiéndole que de una vez por todas abandone el género del stand up, tras reprocharle que sus aportes a la alianza son menores a sus propinas.





Cornejo tuiteó a la cuenta de Lilita: "Los argentinos necesitan seriedad, no un stand up permanente", refiriéndose al género cómico del monólogo humorístico.





Luego la atacó con la reciente polémica que desató la legisladora nacional pidiendo a la clase media que no deje de dar propinas y la posterior revelación del mozo que la atiende a diario, quien señaló que Lilita es bastante agarrada en ese rubro, a la hora de predicar con el ejemplo.





No fue el único tuit de Cornejo. En total le descargó un puñado, que significó un simbólico puñetazo virtual forzándola a responder.





Y la blonda diputada le contestó, diciéndole con ironía que su frase era una humorada que lleva haciendo desde hace 20 años pero que él (por Cornejo) no la conoce porque "en ese tiempo estaba con el kirchnerismo".





A esta altura, ambos habían mordido el anzuelo y ocupaban el centro de la escena nacional.

Fue entonces que el show se desbocó. La respuesta de Carrió desató casi 700 comentarios de sus seguidores, la gran mayoría negativos.





Los tuiteros le recordaron a Lilita (radical en sus años mozos y ahora líder de la Coalición Cívica) que "hace 20 años el kirchnerismo no existía". La frase se repitió de forma incesante, como también una foto de Carrió de 2003, muy sonriente, menos glamorosa y más devota, abrazada al ex presidente Néstor Kirchner, mucho antes de que Cornejo lo hiciera.





La pelea derivó en un cimbronazo que fue la comidilla política de los programas centrales de la noche. La UCR reiteró sus críticas en un comunicado y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, también la repudió.





Como si fuera poco, el diputado nacional radical Mario Negri la defendió: "Sólo realizó una broma".





¿Todo este revuelo por una broma? El helado en la frente.