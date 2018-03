La hackathón de la "economía naranja" se pone en marcha

A pocos días de que los principales líderes económicos y financieros de 48 países se reúnan en Mendoza para la asamblea anual del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), la provincia empieza a vivir algunas de las actividades programadas, previas a esta cumbre. Una de ellas es la hackathón "Industrias creativas e inclusión financiera", que desde hoy, y durante dos jornadas, buscará premiar los proyectos que promuevan la "economía naranja".



Serán 240 los participantes de esta maratón sin precedentes en Argentina. Agrupados en equipos de no más de 6 personas, irán detrás de algunos de los dos desafíos planteados al momento de la convocatoria: crear la mejor aplicación móvil o desarrollo informático o mentar el videojuego más destacado que contribuya a resolver problemas relacionados con la inclusión financiera de los emprendedores y profesionales de las industrias culturales.



"Las denominadas economías creativas o naranjas, según el BID, tienen como problemática la falta de acceso al financiamiento, porque generalmente son empresas que generan activos de los denominados intangibles. Y en los bancos aún no quieren, no saben o no pueden valuar estos activos. También hasta los contadores son indiferentes, a pesar de que hay normas que establecen modos", amplió Carlos Abihaggle, director del Observatorio del clúster Filmandes y miembro del Grupo de Apoyo Mendoza Asamblea del BID 2018 (GAMAB), acerca de los desafíos para las economías creativas.



Entre ellos, Abihaggle mencionó la necesidad para Mendoza de que se creen nuevas tecnologías financieras, más conocidas como empresas "fintech", que son hoy las que tienden a abarcar el mercado que no está siendo acaparado financieramente por los bancos. Tanto su desarrollo como su visibilidad contribuirían a que Mendoza desarrolle una nueva alternativa en su matriz productiva.



"Esta industria no contamina, es muy intensiva en mano de obra. Es muy de pymes y pequeños y medianos empresarios, de monotributistas, por esto tiene una dinámica social, cultural y económica importante, y es una alternativa cierta para una transformación de la matriz productiva", detalló Abihaggle, asegurando que la hackathón es un modo de marcar un liderazgo de la región en materia de economía naranja, tema que es de sumo interés para el BID.



Para ello, también adelantó que los referentes mendocinos de esta industria están manteniendo reuniones con autoridades del Ministerio de Economía, para poder elaborar a corto plazo registros y estadísticas que sirvan para conocer cuál es el panorama en la provincia.



Expectativas superadas

Con una convocatoria que superó las expectativas de sus organizadores, con participantes hasta de San Juan, se calcula que serán unos 40 los equipos multidisciplinarios que desde las 9 se concentrarán hoy en el auditorio de la UTN. Estos buscarán hacer aportes originales al fomento de las industrias creativas y su inclusión financiera.



Los grupos estarán integrados por expertos en finanzas, emprendedores creativos, desarrolladores de videojuegos o programadores, diseñadores, comunicadores y hasta por jóvenes y estudiantes, considerando que desde los 11 años se permitió el acceso libre a la inscripción.



Para los ganadores, que se conocerán mañana luego de que un jurado especializado escuche sus exposiciones y evalúe sus propuestas, se ha dispuesto como premio la posibilidad de que sus ideas sean incubadas a través de algunas comunas, como Godoy Cruz y Ciudad. También hay becas y dinero para aportar a que estos MPV (Mínimos Productos Viables) se concreten.