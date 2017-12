La FEM quiere que se extienda el plan de 12 cuotas sin interés en Mendoza

El 6 de enero de 2018 finaliza el programa denominado Ciudades de Frontera, con el cual siete localidades mendocinas ofrecen, en todos los rubros, la posibilidad de comprar en 12 cuotas sin interés. Aunque todavía no hubo definiciones sobre si se extenderá durante el año próximo, por su buen rendimiento desde la Federación Económica de Mendoza (FEM) consideran que sería ideal que continúe vigente.



"Desde la FEM todo lo que sean herramientas o acciones para beneficiar al comercio y trabajar en conjunto como lo venimos haciendo con el Gobierno de la provincia, lo llevaremos adelante, sin ninguna duda. Si se va a extender o no, todavía desde CAME no nos lo han advertido, pero si a nosotros nos consultan, diríamos por supuesto que sí", aseguró Mariano Ficarra, gerente de la FEM.



El convenio entre la CAME y la Cámara de Tarjetas de Crédito y Compra (Atacyc) se aplica con las tarjetas Visa, Mastercard, Cabal y Américan Express en 75 localidades del país y rige desde el 7 de julio, para todos los comercios y establecimientos que ya se encuentran habilitados a operar en 12 cuotas y cuyos códigos postales registrados ante las emisoras se encuentren en el documento.



En Mendoza, solamente funciona en 7 localidades: ciudad de Mendoza, Las Heras, Tunuyán, General Alvear, Malargüe, San Rafael y Uspallata.



En ese lapso, el balance realizado por la FEM es positivo, con tendencia de crecimiento en las ventas del comercio en general.



"Los últimos números que revisamos desde la FEM nos da el 1% positivo. Hay una leve mejoría en el consumo y en las ventas en la provincia", continuó Ficarra.



Clave en las ventas navideñas

En Mendoza las ventas navideñas, medidas en cantidades, crecieron en promedio 0,1%. El número, aunque no parece muy positivo, es significativamente mejor al del año pasado, cuando las ventas cayeron 3,3%.



Desde la FEM destacaron la influencia positiva de las promociones y descuentos que lanzaron los comerciantes, la campaña Compre Mendoza, que viene impulsando la provincia y el Plan 12 Cuotas para localidades de frontera de CAME y la cámara de tarjetas de crédito.



"Tenemos que ver todo lo que sucedió en la coyuntura antes de las fiestas. El contexto, con los paros y todo lo que ocurrió en el país, que es atípico, nos perjudicó. Cuando el año que viene hagamos una medición interanual nos daremos cuenta de cómo nos afectaron estos episodios. De todas formas, si hacemos la comparativa interanual con el año pasado la tendencia es alcista, y por supuesto sabiendo de cómo empezamos el año, es positiva", cerró el gerente de la FEM.