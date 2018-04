La familia de Cornejo, protagonista de la jura

Carlos Cornejo, el padre del gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo , fue "la figura" de la jura de los nuevos diputados provinciales.





Concurrió a acompañar a su yerno Mauricio Torres, quien juró como diputado por Unión Popular (un partido de San Carlos que lidera Jorge Difonso). Consultado por la prensa acerca de Alfredo Cornejo, su papá no perdió la oportunidad de elogiarlo y enviarle un mensaje más que paternal: "No me gustaría que fuera presidente, es un cargo muy difícil".





Palabra de padre

Carlos Cornejo tiene 84 años, vive en Eugenio Bustos y siente un gran orgullo de sus tres hijos: Alfredo, Silvia y Cecilia (la esposa del nuevo diputado de Unión Popular).





Con respecto al gobernador, Carlos opinó: "Es una persona sumamente inteligente y lo que va a hacer lo va a hacer bien, y lo que ha hecho, también lo ha hecho bien. Lo pueden escuchar en los discursos. Usted le habla de cualquier tema y él ahí mismo responde, no dice ya voy a ver. Además es honrado y capaz".





En su declaración Cornejo padre no olvidó mencionar: "Gracias a Dios, los tres hijos han salido súper inteligentes".





Con respecto a cómo es Alfredo como hijo, su padre destacó: "Nosotros vivimos en Eugenio Bustos con mi esposa, Ramona (la madre del gobernador), y él vive en Mendoza. No pasan dos días sin que llame para ver cómo estamos, con eso le digo todo".





También destacó la manera de actuar de su hijo como gobernador, curiosamente con una frase de Juan Domingo Perón. "Me gustaría que lo apoyen, porque hasta acá todo lo que ha programado lo ha hecho. No hacen falta más palabras, ya lo dijo Perón, y no es que yo sea peronista, pero lo que pienso es que mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Esto lo ha hecho Alfredo".





Antes de finalizar, Carlos lanzó una recomendación más que un deseo para su hijo. "No me gustaría que fuera presidente, no es porque lo supere en edad, porque él tiene 56 años, sino que es un cargo muy difícil".





Un cuñado que vino del PD

Cuando Alfredo Cornejo terminaba su paso por Ciencias Políticas, Mauricio Torres –marido de Cecilia, la hermana menor del gobernador– era estudiante de Geografía, en Filosofía y Letras. Mientras Alfredo era un acérrimo militante de la Franja Morada, Mauricio hacía lo mismo en la UPAU (Unión para la Apertura Universitaria), la agrupación política liberal que en Mendoza se identificaba con el PD.





Según contó Torres, no hubo diferencias familiares, hasta hoy. "Nos juntamos a comer de vez en cuando, yo hago el asado. Y la verdad, hablamos poco de política y más de fútbol", bromeó el nuevo diputado.





Mauricio y Cecilia tienen una hija, Luisina (11), que está muy orgullosa de su papá y le hizo un dibujo alusivo a su nuevo cargo.





El flamante legislador explicó que "yo trabajo con el intendente de San Carlos, Jorge Difonso. Nuestro espacio político se llama Unión Popular e hicimos una elección histórica en el departamento: sacamos el 63% de los votos. No estamos ligados a Guillermo Pereyra y aunque ambos nos identificamos con el Frente Renovador, formamos bloques diferentes".





Sobre su posible unión con el bloque del PRO, rumor que hace algunos días se escucha en Legislatura, Torres respondió: "No lo hemos definido aún, pero es algo que puede suceder".





El nuevo diputado también habló de la actual situación del PD. "De seguir así, van a ser una pieza para exhibir en el museo Cornelio Moyano. La generación de dirigentes más jóvenes, como Gustavo Cairo, Omar De Marchi, Jorge Difonso, se fueron todos, igual que yo. Sentimos que no teníamos lugar", disparó.