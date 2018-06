La explosión en San José se produjo dentro de un departamento

A Natalí Genty, embarazada de cuatro meses y medio, esta vez no la despertó ni el sonido de la alarma, ni nada relacionado con su maternidad. Fueron las ventanas y los vidrios de su departamento, en San José Guaymallén ), que literalmente volaron sobre ella producto de una explosión en el complejo en el que vivía. Natalí es una de las vecinas afectadas por el hecho, que dejó como consecuencia un herido grave y una treintena de familias sin techo.

"Fue cerca de las 8.30, estaba acostada y de pronto se sintió como si fuese un terremoto. Fue una explosión superfuerte y se movió todo; la ventana entró directamente. Me vestí y salí corriendo porque nos dijeron que se iba a derrumbar", cuenta Natalí, que vive en el complejo desde hace seis meses y que en la tarde de ayer pudo acceder a buscar alguna de sus pertenencias.

De a uno, y acompañados por un bombero y por personal de Defensa Civil, los inquilinos y propietarios de los departamentos ubicados en Alberdi y Correa Saá entraban ayer a sus viviendas para buscar ropa, documentos, remedios e incluso estudios como las ecografías. A muchos les quedaron los autos en las cocheras del complejo, a los que no podrán acceder hasta nuevo aviso.

A ciencia cierta sólo se sabe hasta el momento que la explosión se produjo en el departamento tres –en el complejo hay 34, y 29 estaban habitados–, que quedó totalmente destruido. Los peritos que determinarán cómo fue que se produjo el hecho con los bomberos de la Policía de Mendoza , aunque no podrán trabajar en el lugar hasta que no se apuntale la estructura de manera tal que ya no exista peligro de derrumbe.