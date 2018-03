La ex bodega Arizu será destinada a actividades culturales

La Cámara de Diputados dio sanción final al proyecto de ley remitido por el Senado por el cual se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación la ex bodega Arizu, que será destinada a actividades culturales, educativas, artísticas, turísticas e históricas, entre otros.



La Municipalidad de Godoy Cruz será sujeto expropiante de estos inmuebles ubicados en las calles San Martín, Manuel Belgrano y Presidente Alvear de esa comuna.



Según consta en la ley, que fuera impulsada por el senador Armando Camerucchi, en la ex bodega Arizu funcionará un museo del vino, incluyendo todas las actividades culturales, educativas, artísticas, turísticas, históricas, proyectadas, promocionales y relacionadas de algún modo, con la industria vitivinícola y anexas.

Parte de los inmuebles tendrán destino habitacional, turístico, gastronómico, audiovisual, fílmico y conexos a dichas actividades.



Se prevé que "conforme con necesidades emergentes de las actividades proyectadas", el Municipio podrá, "en caso de considerarlo necesario, destinar espacios para la apertura de calles, sectores verdes y recreativos.



La diputada Mabel Guerra (UCR) explicó al respecto que poder disponer de estos inmuebles permitirá "rescatar el patrimonio histórico", pero al mismo tiempo promover la realización de actividades "de distinta índole, relacionadas con la cultura, el turismo y la actividad audiovisual".



"El inmueble fue comprado hace unos años por una firma de capitales chilenos" y "hoy está abandonada y tiene verdadero peligro de derrumbe", por lo que con esta declaración de utilidad pública, se posibilita "salvaguardar este patrimonio" de los mendocinos.



En idéntico sentido se expresó Analía Jaime (UCR), quien resaltó "la importancia de apoyar la cultura" y, en ese sentido, "el trabajo que comenzó en esa línea el Municipio de Godoy Cruz ha podido recuperar edificios tal como ahora se hará con la ex bodega Arizu".