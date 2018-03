La crítica de Cornejo que molestó a sus socios locales de Cambia Mendoza

Una declaración del gobernador Alfredo Cornejo provocó malestar en parte del gobierno nacional y algunos socios mendocinos.

Hace diez días, Cornejo, en una entrevista aseguró que "Lo de (Jorge) Triaca está mal resuelto; hubiera sido menor el costo si renunciaba".

Esa frase no cayó bien y uno de los que estuvo en desacuerdo fue el intendente de Lujánde Cuyo, Omar De Marchi (PRO).

"Plantear que Triaca se tendría que haber ido, declararlo después de que ya había terminado, hace un poco de daño", manifestó De Marchi, quien manifestó que el gobernador mendocino tiene línea directa con el presidente Mauricio Macri, aunque inmediatamente manifestó que lo dicho por Cornejo "es legítimo".

Triaca quedó en la mira luego de que se filtrara un audio maltratando a una empleada. Sin embargo eso fue solo el disparador ya que luego trascendió que la mujer hasta el 2015 trabajaba en negro y que por intermedio del ministro de Trabajo incluso llegó a estar dentro de un sindicato intervenido.

"Yo reconozco el liderazgo del gobernador, es evidente que uno tiene diferencias pero yo priorizo la consolidación del frente, trato de que si hay alguna diferencia lo digo puertas adentro", explicó De Marchi a La Red Mendoza.

"Para que las coaliciones se sostengan en el tiempo hay que distinguir lo grave de lo no grave, cuando son temas que ya se resolvieron, salir a criticar no me parece muy constructivo", cerró el intendente de Luján que durante el fin de semana estuvo realizando un timbreo en Ciudad.