"La Ciudad de Mendoza se merece una Reina nacional"

Giuliana Frare (22) posa de una cámara a la otra sin descanso. Se pone la corona, la capa, la banda para unas fotos y se quita todos los atributos para otra sesión. En el medio responde entrevistas y se cambia de ropa. La representante de la Vendimia de la Ciudad de Mendoza atiende a todos los medios en tiempo récord sin perder la sonrisa en ningún momento.





La futura licenciada en Administración –le faltan cuatro materias para recibirse– cuenta que en su familia tiene una amplia ascendencia de reinas. "Ángela Dorigo, que fue Reina Nacional en 1938, es tía de mi papá; la prima de mi mamá fue Virreina Nacional en el '91; mi mamá fue virreina de Ciudad también en el '91... Viene marcado", afirma.





Giuliana comenta que se presentó porque su familia le insistió y la gente del barrio Sanidad, al que representó, también lo hizo. "Me habían dicho que era una linda experiencia y quería vivirla, pero no me había animado antes. Creo que el hecho de que Ciudad participe en la elección por la corona nacional es como un incentivo, no sólo te quedás como anfitriona", opina la soberana.





Para ella, su departamento merece la oportunidad de tener una Reina Nacional de la Vendimia y se siente capacitada para desempeñar ese rol. "Se aprenden muchas cosas en el camino, estoy dispuesta a seguir aprendiendo y hacerlo con responsabilidad", agrega.





"Creo que una reina tiene que escuchar a la gente en la medida en que se puede y tratar de hacer llegar ese mensaje de lo que necesitan, lo que buscan, como una comunicadora pero no sólo de lo que viven adentro, sino también una comunicación hacia afuera", explica la reina.





Para la joven la Vendimia no es un concurso de belleza en su totalidad. "Si bien eso es lo primero que ve la gente, si te conocen pesa más la personalidad o qué podés ser", explica.





"Creo que el rol de la mujer en la sociedad hoy en día es importante porque tiene la misma influencia que el hombre, no es que se queda en su casa, sale a trabajar y a estudiar y a realizarse", opina.





Sobre sus expectativas para esta experiencia, dice que espera conocer "mucha gente nueva, cosas nuevas, vivencias nuevas, sigo esperando cosas nuevas para aprender y aplicarlo en la vida".





Edad: 22 años Estudios: le quedan cuatro materias para recibirse en la Licenciatura en Administración de la UNCuyo Representó al barrio Sanidad Situación sentimental: soltera Ojos: marrones Cabello: castaño Familia: su mamá, Rosana Famá (46) es ama de casa, y su papá, Guillermo Frare (52), es financiero. Tiene dos hermanas, Valentina (16) y Clara (12). Las tres llevan María como primer nombre





Donde seguirla