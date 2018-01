La cifra de empleados municipales está casi igual que hace 2 años

municipales.jpg

A dos años de las elecciones y con cambios de color político en la mayoría de las comunas de la provincia, y luego de una serie de profundas transformaciones llevadas adelante por el Gobierno a nivel provincial, hubo algo que prácticamente quedó igual. La planta total de empleados municipales, entre permanente y temporaria, es casi exactamente la misma entre principios de 2015 y 2017.La información es pública y está al alcance de todos y se la puede consultar en la página web del Tribunal de Cuentas, en donde se registran los datos de forma trimestral, en cumplimiento con la Ley de Responsabilidad Fiscal.Los datos relevados en este informe tienen en cuenta a los empleados de planta permanente y temporaria, ya que no en todas las comunas hay contratos de locación de servicios –o no todas los publican– y en las que los tienen las variaciones son similares a las de los trabajadores de planta.La Comuna que mayor cantidad de trabajadores tiene es Guaymallén, que suma 3.476 empleados al primer trimestre de 2017 y es también una de las que más redujeron la planta.El intendente anterior, el justicialista Luis Lobos, se fue dejando 3.927 empleados y 247 contratos de locación, mientras que el actual mandatario, el radical Marcelino Iglesias, declaró tener sólo 54 contratados. Guaymallén es también el departamento más poblado de Mendoza, con una población estimada de 304.532 habitantes al 1 de enero de 2017, por lo cual habría un municipal cada 87 personas.La Ciudad de Mendoza y la Municipalidad de Las Heras son las otras dos comunas del Gran Mendoza que le siguen a Guaymallén en la cantidad de empleados. Ciudad, que no cambió de color político, tiene una planta de 2.683 trabajadores y tenía 200 más en 2015, por lo que en este caso sí hubo una merma.No sucedió lo mismo con Las Heras, que tiene al día de hoy 2.595 empleados en planta y tenía 2.309 en el último trimestre de la gestión justicialista de Rubén Miranda. Incluso la diferencia entre contratos de locación es ínfima: había 276 hace dos años y hoy tienen 264.Godoy Cruz sí continuó con el plan que había implementado el ex intendente y ahora gobernador Alfredo Cornejo, para impulsar una reducción del gasto público que incluía, por ejemplo, jubilar a quienes estuvieran en condiciones de hacerlo. Así, en los dos años de gestión del actual mandatario, el radical Tadeo García Zalazar bajó la planta de personal de 1.459 empleados a 1.244. Esta comuna tiene una relación aproximada de un empleado cada 162 habitantes. Según datos publicados en la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), al 1 de enero de 2017 Godoy Cruz tenía una población estimada en 201.973 habitantes.Santa Rosa es el único departamento sobre el que no hay datos oficiales en 2015 y por eso no fue incluido en los totales generales de esta nota. Sin embargo, el ex intendente Sergio Salgado había declarado antes de irse que su Comuna tenía alrededor de 1.200 trabajadores. Según los datos actuales –están al día–, hay 916 empleados de planta, por lo cual la intendenta Norma Trigo habría efectuado una reducción de casi 300 trabajadores.Centralidad es el nombre del proyecto de intervención en las 64 cuadras del centro comprendidas entre Godoy Cruz, Colón, Belgrano y San Juan. Algunas ya fueron refaccionadas, como Mitre, y la idea es que todas tengan una misma tipología.En la Plaza Independencia está próximo a finalizar la obra en la terraza, lo que solucionará el problema de filtraciones en el Museo Municipal de Arte Moderno (MMAM) y eso dará pie al comienzo de las obras allí y en el teatro Quintanilla.En los barrios las obras más importantes se están realizando en La Favorita, San Martín, Olivares y Flores. En los últimos dos están haciendo agua, cloacas, luz, acequias y cunetas. "Estamos haciendo los barrios a nuevo, una obra grandísima", aseguró el intendente Rodolfo Suarez.En La Favorita están trabajando sobre calles y acequias, mientras en el San Martín comienza la obra en la Plaza de los Niños."La decisión de cerrar los espacios como las plazas la tomamos en conjunto con los vecinos. A nosotros nos gustaría que las plazas estuvieran abiertas, pero lamentablemente para que los vecinos las usen la única manera parece ser esta, porque sino están siempre vandalizadas", expresó Suarez.En 2018 empezarán obras grandes, como la de la plaza España, que será intervenida a nueva aunque manteniendo el estilo original. "Esa plaza la vamos a terminar junto con el Parque Urbano que irá dentro del Parque O'Higgins, de manera tal que podamos preservarla, al igual que a la plaza San Martín, de los skates y las bicicletas", dijo el intendente a Diario UNO.Además, se encarará una refuncionalización de la Alameda, que irá de la mano del Circuito Sanmartiniano, obra empezada pero con avances del 35%, producto de las demoras que generan los hallazgos en la casa que de José de San Martín, que lógicamente deben ser preservados.En lo que respecta a espacios verdes, también se prepara una intervención grande en el parque Venezuela, ubicado sobre calle Boulogne Sur Mer en la entrada al barrio Cano.Por último, la idea es intervenir más arterias importantes de la Capital como por ejemplo la calle Perú, y refaccionar muchos cruces de esquinas muy transitados.