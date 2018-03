La Cámara de Comercio quiere administrar el estacionamiento en el centro

La Cámara Empresaria, Comercio, Industria, Turismo, y Servicios (Cecitys) tiene un flamante presidente, Adrián Alín, quien propone darle vuelo a la cámara y tener una participación más activa con otras asociaciones y con el Estado, a fin de darles a los clientes mejores servicios y competir contra los shoppings.



Alín cuenta que es uno de los socios fundadores de la Cecitys, que nació primero como la Asociación Amigos calle Las Heras, que luego en la década del '90 se transformó en la Fundación Centro, para aglutinar todas las calles dispersas, y que en 2003 decidieron hacerla crecer y transformarla en Cecitys. Dice que fueron pioneros en temas que hoy se discuten, como los cuidacoches, o en proponer, por ejemplo, el tranvía de compras en la Ciudad y en hacerse socios de la CAME.



–¿Qué proyectos tiene para su gestión?

-Queremos sumar más gente, cuando hicimos la cámara empezamos a trabajar con los centros comerciales a cielo abierto, con las grandes rebajas del centro, con el centro está de fiesta, un mapa turístico y para cada fin de semana largo teníamos un evento diferente.



–¿Ustedes pusieron al primer cuidacoches?

–Cuando éramos Fundación Centro colocamos el primer cuidacoches con chaleco y lo pusimos con autorización del municipio a modo de prueba, todo eso tenía que venir acompañado de una capacitación, de certificados de buena conducta. Nosotros consideramos que el estacionamiento es parte del comercio de la ciudad, queremos ser parte para ofrecerles a los clientes el estacionamiento con la compra.



–¿Quieren ser parte de la administración del estacionamiento en la Ciudad?

–Sí, nosotros queremos ser parte del sistema. Creo que el comerciante debe ver la forma de ofrecer estacionamiento como servicio, en algunos momentos en eventos especiales algunos comerciantes adquirían tarjetas de estacionamiento, y le ofrecíamos un premio para el cuidacoches y un premio para los clientes.



–¿Cree que la idea de quitar los micros del centro los va a afectar?

–Hay una política que tenemos que va todo relacionado, si hablamos de transporte que desestima la llegada de los clientes a la ciudad, tenemos que participar en esa discusión porque somos parte. Cuando salió el tranvía de compras fue una idea que se concretó en 2004 y llegamos a un acuerdo con el municipio, transporte y la asociación, y lo tenía que administrar la Cecitys, no es de la Municipalidad. Tenía que ser transversal a algunas líneas y se transformó un taxi grande. Queremos que mejore y queremos ser parte de la discusión, tendría que funcionar otro tranvía que comunique el sector de la terminal con la Alameda. Eso quedó inconcluso, las ideas están y las mantenemos.



–¿Está a favor de poner horario corrido?

–Nosotros lo que discutíamos es que si se incorpora el horario corrido, los bancarios también tendrían que hacerlo y hacer el encaje bancario como en todo el país. Además, ¿para qué queremos entrar todos a la misma hora y salir a la misma hora? Queremos un sistema escalonado y vamos a lanzar una encuesta a partir del invierno de arrancar en horario corrido probando cómo funciona y cómo lo podemos ir haciendo escalonado en invierno porque a las siete de la tarde ya se hace de noche y la gente se va. Son muchos los actores que participan.



–¿Van a apostar a las actividades especiales?

–No sé si llegamos ahora a las fechas próximas, como Pascuas, porque estamos asumiendo, pero teníamos planificado de años anteriores un calendario de actividades especiales.



–¿Sigue influyendo el "efecto Chile?

–Esto de Chile ya lo hemos pasado porque hemos pasado crisis peores. Vivimos pensando en dólares pero vivimos en pesos. Todos han salido con las pequeñas y medianas empresas adelante, hay que cuidar a la pequeña y mediana empresa.



–¿Piensan interactuar con otras asociaciones?

–Siempre fuimos socios de la FEM y éramos socios de la UCIM, son cámaras de tercer grado y nosotros somos cámaras de segundo grado. También éramos parte de la CAME, pensamos ser abiertos, pensamos en trabajar en los diferentes polos comerciales que tiene la ciudad. Vamos a incorporar a gente de la Cuarta, de la Sexta, del barrio Bombal y es muy interesante que los podamos acompañar con distintas acciones desde la cámara. Es esta idea progresista de la articulación de lo público y lo privado. Hay que articular con el Estado.



–¿Cómo hace el centro para competir con un shopping un domingo?

–Yo creo que estamos con una sociedad en crisis. Nos piden que seamos todos iguales, uno que abra corrido pero que lo hagamos todo, hay distintas realidades en los laterales y en las grandes arterias de la Ciudad. Yo coincido en que los domingos tienen que ser para la diversión, el esparcimiento y para la familia, y los que tendrían que cerrar son los shoppings. Aunque es cierto que nos falta ese lugar de esparcimiento para el paseo.