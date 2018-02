Julieta Navarro se mostró en contra de la elección de la Reina y se armó

"Que Julieta Navarro salga a hablar, que lo vivió desde adentro, es muy importante", dice Jennifer Gil, coordinadora de Mumalá sobre el posteo que la Virreina Nacional 2008 escribió en su cuenta de Facebook en el que dijo, entre otras cosas que a la Fiesta Nacional "le sobra una parte, desentona".





América24 en uno de los comentarios en su posteo. La soberana se refiere claramente al proceso de elección de la Reina Nacional de la Vendimia y hasta dijo que le "sorprende que nadie que haya estado en ese lugar diga absolutamente nada". "Vamos creciendo juntos y aprendiendo. No hay que tenerle miedo, ni sentir culpa, vamos despertando. Unos antes y otros después, no es nada fácil. Pero nunca más para atrás. Gracias", agregó la periodista deen uno de los comentarios en su posteo.





Las repercusiones, claro, no tardaron en llegar y una de las más activas fue Sofía Haudet, Reina Nacional de la Vendimia 2014, quien le respondió a Julieta por Twitter.





"Me sorprende bastante lo de Juli y no lo comparto, pero es válido lo que dice, es su forma de pensar. Las Virreinas siempre la pasan mal, es como un Boca/River. La que se presenta sabe a lo que está expuesta, a mí no me gustan las fiestas de carnaval, odio que me challen, en el reinado es lo mismo, para estar y que te maquillen todo el día y te peinen viene el gen reina, no lo tenemos todos", opina la coordinadora de las reinas, Alejandra Gamboa. Dijo que, en el caso de Julieta, la defendió en el gobierno de turno para que la dejaran trabajar.





"Nosotros apostamos a voces de las reinas que han participado, no queremos confrontar, sino problematizar un poco a relación a lo que se ha marcado un concurso de belleza, pese a que se le agreguen algunos a elementos como el conocimiento. Está bueno que abramos un poco del debate", dijo Gil.





La feminista comentó que puede hacer otras opciones como representaciones de colegios. "Que quienes promuevan lo que es la fiesta máxima sea un colegio, que no sólo sea mujer, que no solo cumpla ciertos parámetros de ser mujer, que se las escuche desde otro lugar, cómo se sienten durante el año. Las mujeres protagonizamos otras cosas, otros procesos, se les exige hasta que tengan que saber el sistema productivo de Mendoza", explica Gil, quien dice que esa exposición de las reinas es un mensaje para las niñas.





"Hay que abrir el debate, en qué términos queremos o no una reina, qué buscamos, qué hacemos durante el año, qué valores resaltamos al momento de comunicar, no podamos exponer sólo la belleza, democratizar la fiesta, que la ciudadanía sea parte. Es una política que tiene que llevar la Secretaría de Cultura de la provincia, entender que hay tiempos nuevos donde estamos protagonizando otras cosas, estamos demostrando otras cosas y no refleja la diversas mujeres que hay en Mendoza ", agregó.





