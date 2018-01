Julián Chabert, periodista y actor

El periodista y actor Julián Chabert estará en Miradas del corazón, la edición 2018 de la fiesta de la Vendimia de Las Heras que se desarrollará este sábado a las 21 en el Parque de la Familia.





Su rostro es reconocido en la pantalla chica mendocina. Tiene un carisma especial que llega al televidente de El Siete a través de sus coberturas periodísticas. Sin embargo, Julián Chabert también tiene una rica experiencia teatral.





Parte del elenco fundador de El Enko, y con actuaciones en diferentes obras, algunas de ellas que trascendieron fronteras, Chabert también ha participado en Vendimias, sea como intérprete o conductor.





Ahora se prepara para su primer rol protagónica en una fiesta vendimial y lo vive con mucho entusiasmo ya que el guión y el equipo artístico lo motivan. Es que junto al pequeño Santino Carbonari, de seis años, que hace su debut escénico y promete ser revelación, Julián Chabert hará Miradas del corazón, la Vendimia departamental de Las Heras 2018 que tendrá lugar este sábado 27, a las 21, en el Parque de la Familia (Boulogne sur Mer y Almirante Brown).





Bajo la dirección general de María Laura Fuertes y la dirección actoral de Aníbal Villa, Miradas del corazón abarcará una gran puesta en escena con 250 artistas que –con música en vivo- irán hilvanando la historia de Julián, un personaje de 45 años cuyos sueños recurrentes con su abuela lo transportan a su infancia.





Julián –a través de los ojos de Santino- se reencontrará con su niño interior para volver a esos recuerdos que mantienen vivo el corazón de cada vecino lasherino.





El espectáculo se desarrollará a través de 15 cuadros que trasladarán al público a lugares patrimoniales e históricos y se rendirán homenajes a personajes admirados y queridos por los lasherinos.





El argumento posee un mensaje de encuentro, de compromiso, de acercamiento con el prójimo, invitando a volver siempre al valor de las miradas simples, como símbolo de reconocimiento y de comunicación entre los que habitan Las Heras.





Con la participación especial de Alicia Casares, maestra del teatro mendocino, Miradas del corazón busca devolvernos a la simpleza de la vida, ahí donde está lo importante: la familia.





Julián Chabert recuerda en esta entrevista sus primeras incursiones vendimiales y anticipa de qué va esta fiesta departamental lasherina que lo conmueve.





"Hice mi primera Vendimia con Pedro Marabini, Los duendes del vino, tendría 20 años, era flaco y mi papel no era el principal. Este es mi primer rol protagónico en Vendimia", rememora y detalle sus participaciones como conductor en dos previas de la Vendimia Central y en una Vendimia de Tunuyán





–¿Y cómo surge este nuevo proyecto vendimial?

–Conozco a Laura (Fuertes) desde hace muchos años. Siempre quiso hacer una fiesta conmigo y esta vez se dio porque me encantó el guión. Me gusta Vendimia, me gusta actuar y me atrapó esta historia sobre los recuerdos, volver a la niñez, el juego... esa energía es maravillosa.





–¿Fue difícil actuar con un niño?

–En este caso, no. Los ensayos fueron muy divertidos y enriquecedores porque Santino es un capo. Es un chico súper sensitivo, súper profesional, no hay que esperarlo ni tenerle paciencia. Para mí es una verdadera revelación actoral. Hemos trabajado muy bien, también gracias a la dirección de Aníbal (Villa), a quien conozco desde hace tiempo, nos respetamos mucho y es un maestro como director de actores, tiene muchos años de experiencia.





–¿Qué nos podés adelantar de la obra?

–Miradas del corazón es eso: adentrarnos a la infancia, a recordar con el corazón, a mirarnos, hay mucho juego, mucha diversión en escena con quiebres emotivos. Revaloriza el encuentro cara a cara, el encuentro de nuestros ojos, de nuestras sonrisas, de nuestras emociones compartidas. Y en estos tiempos de rutinas, de pantallas, de Netflix, de videojuegos, de redes sociales, urge que volvamos a esta simpleza de las cosas, a lo simple de la vida que es el encuentro con el otro, con nuestros seres queridos.





La puesta en un nuevo espacio público: el Parque de la Familia Más de 800 metros cuadrados de escenarios, plataformas y pasarelas serán propicias para sostener un montaje para 250 artistas.

Escenografías de más de 16 metros de altura se utilizarán como soporte de la orquesta en vivo que tendrá a cargo parte de la fiesta vendimial.

Más de 100 metros de pantalla Led distribuidos en todo el predio y más de 100 luminarias móviles le darán impacto y colorido visual y estético al show, pensado todo según cada uno de los 15 cuadros.

En cuanto al diseño sonoro, se ha confeccionado una simulación virtual que permitirá una vez instalado y calibrado mantener la misma presión sonora desde el primer espectador hasta el más alejado al escenario central.





Cuándo: sábado, a las 21 Dónde: Parque de la Familia (Boulogne sur Mer y Almirante Brown, Las Heras)





Alicia Casares

Maestra de actores, docente y autora teatral, Alicia Casares cumplirá una participación destacada en Miradas del corazón. Perdió la cuenta de sus años de trayectoria en Vendimia pero era una niña cuando veía las fiestas y soñaba con ser reina. Ese anhelo luego se transformaría en arte, y a través de su talento escénico ha sido actriz, narradora, traspunte, directora, puestista, autora. Casi todos los roles vendimiales los ha cumplido y hoy podemos afirmar que estamos ante una "enamorada de la Vendimia".





vendimia-las-heras-3.jpg Alicia Casares.



