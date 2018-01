Jaliff gobernó 7 días y hoy regresa Cornejo desde Chile

Tras una semana de vacaciones en Chile, Alfredo Cornejo regresa hoy a la actividad. Durante su estadía en el país vecino, ejerció como gobernador de la Provincia el senador Juan Carlos Jaliff, ya que la vicegobernadora Laura Montero también estaba de licencia.



Aunque siete días parezcan un suspiro, nunca están exentos de problemas y de hecho así fue.

Durante la semana de Jaliff al frente del Poder Ejecutivo estalló la crisis del Gobierno con el Partido Demócrata, luego de que el presidente de la Cámara de Diputados, Néstor Parés, bajara todos los contratos del bloque legislativo del PD y dejara casi sin empleados al diputado provincial Marcos Niven, bajo el argumento de medidas de austeridad.



Niven denunció que era una maniobra del radicalismo gobernante contra él y el partido por haberse opuesto al proyecto de ampliación de la Suprema Corte de Justicia.



El legislador hacía oficial la fracturada relación que impera entre los dos principales socios políticos del frente Cambia Mendoza, que lidera Alfredo Cornejo.



Juan Carlos Jaliff, presidente provisional del Senado en ejercicio de la gobernación, hábilmente no se metió en el conflicto y dejó que todo decantara en la Legislatura, consiguiendo que el Gobierno no se viera oficialmente involucrado.



Entrevistado ayer por Diario UNO, en su último día de gobernador reemplazante, Jaliff afirmó tras la explosiva crisis con el PD, que la coalición no está perdida.



"No se ha roto la alianza política con los demócratas y aspiro a que no se rompa", afirmó al referirse a lo ocurrido con Niven en la Legislatura.



El palmirense no desconoce que la relación pasa por un momento delicado, pero lo justificó a partir de las últimas acciones del PD relacionadas con su oposición a la ampliación de la Corte. "No fue una cosa así nomás que ellos no apoyaran uno de los proyectos más importantes de la gestión de Cornejo, que era el de la ampliación de la Suprema Corte", rememoró el senador.



"Sobre todo –se explayó– porque en ese momento se habló de posiciones históricas del PD, cuando no era así, porque ellos fueron quienes incorporaron la ampliación de los miembros de la Corte de 5 a 7, en la Constitución provincial en el año '65".



Sin embargo, negó que el diputado Niven se haya quedado sin empleados ni asesores por su negativa a Cornejo.



Al contrario, adjudicó las medidas que bajaron los contratos del bloque demócrata a un plan de austeridad en la Cámara de Diputados: "Todos los bloques se están ajustando y al PD también le toca, nada tiene que ver con el tema de la Corte".



Firmó el bono de fin de año

Con Cornejo de vacaciones, le tocó a Juan Carlos Jaliff legitimar los dos decretos del Poder Ejecutivo que ordenan el pago del bono compensatorio de fin de año por $7.000 y que estará acreditado mañana en las cuentas sueldos de todos los empleados públicos.



"Se firmaron dos decretos, uno con el bono para los gremios que lo aceptaron dentro de las negociaciones paritarias y otro para los que no tuvieron ese espacio con el Gobierno o cuyos aumentos en 2017 salieron por decreto", como ocurrió con el SUTE, los empleados judiciales y los trabajadores del Instituto de Juegos y Casinos.



"Fue lo más importante que firmé en esta semana –refirió Jaliff–, además de la promulgación de la ley que dispone cuáles son los intereses moratorios que se deben aplicar en los juicios laborales y que aprobó recientemente la Legislatura".



Por otra parte, Juan Carlos Jaliff anticipó que en febrero se volverá a hablar con la oposición para hacer ley el ítem banca en la Casa de las Leyes.



Señaló: "Queremos que los reglamentos de cada cámara sean iguales y lo del ítem de asistencia, hay que decir que es para unos pocos que faltan y faltan seguido".



"En cambio –resaltó– la gran mayoría de los legisladores trabajan y mucho. Este año se sancionaron más de 100 leyes, muchas de ellas de gran importancia con casi todos los diputados y senadores presentes".



Despacho conocido

No es la primera vez que Juan Carlos Jaliff está a cargo del Gobierno provincial.



Lo estuvo muchísimas veces durante el gobierno de Julio César Cobos. En esa época Jaliff era su vicegobernador y naturalmente, quedaba a cargo del Poder Ejecutivo cuando Cleto se ausentaba.



"No se cuántas veces estuve a cargo en la época de Cobos, pero fueron muchas. En la gestión de Cornejo, ya estuve al frente de la Provincia porque no estaban él ni Montero, pero fue por muy poco tiempo: en un caso por unas horas y en otro por un día".



El senador radical respondió que la tarea de remplazar al gobernador no tiene complicaciones. "Es muy simple, si hay que tomar decisiones importantes uno está en contacto con el gobernador que instruye qué hacer".



Consultado si alguna vez pasó por un trance complicado, rememoró: "En el gobierno de Cobos, me tocó remplazarlo y hubo una granizada terrible en San Martín, que hizo mucho daño y me tocó lidiar con esa situación".