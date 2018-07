El senador de UCR – Cambia Mendoza Juan Carlos Jaliff se unió al gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo y criticó al peronismo por su posición a la ampliación de la Corte.

Luego de que este viernes el gobernador Alfredo Cornejo criticara al PJ y ventilara que el peronismo pidió una ampliación de la Corte a 11 magistrados, el presidente del partido opositor sacó un comunicado en donde denunciaba "la grave crisis política, institucional, económica y social que padece la provincia de Mendoza como consecuencia de las políticas de ajuste, de precarización laboral y previsional".

Frente a esto, Jaliff negó una crisis política. "Acá hay un gobernador que tiene poder. Les resulta extraño cómo dice las cosas. Sin un gobernador cómo él, no hubiéramos salido de lo que nos dejaron", explicó el senador.

Jaliff incluso acusó de que con el peronismo como partido opositor hay que tener cuidado. "Está siempre al acecho, si no está en el poder, se hace difícil", manifestó a La Red Mendoza.

Sobre el proyecto

El senador radical defendió nuevamente el proyecto de ampliación de la Corte, que tiene media sanción del Senado pero cuyo tratamiento ha fracasado en la cámara de Diputados.

"No se puede transformar el sistema de justicia si no se transforma la cabeza. No hay forma. No hay una sola palabra en el comunicado de los senadores justicialista que cuestiones técnicamente el proyecto de ley", aseveró.