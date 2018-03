Irrigación bajo la lupa: pedirán informes de obras de Mendoza

El presunto tráfico de influencias que se le atribuye al ex funcionario de Irrigación Fernando Gomensoro, quien también trabajaba para el Programa de Servicios Agrícolas Provincial (PROSAP), hecho que investigan la Oficina Anticorrupción (OA) y la Fiscalía de Estado, ha generado varias dudas sobre el funcionamiento del Departamento General de Irrigación y acerca de la actuación de su titular, Sergio Marinelli.



El senador electo del Partido Intransigente y abogado de varios regantes del Valle de Uco Marcelo Romano aseguró a Diario UNO que "este no es el único caso de corrupción que ocurre puertas adentro de Irrigación. Nosotros vamos a pedir que se investiguen otras supuestas obras complementarias que se hicieron aquí y sabemos que surgirán otros responsables", disparó.



El caso que destapó esta supuesta connivencia entre funcionarios de Irrigación y dos empresas mendocinas por obras realizadas en Catamarca renovó el interés sobre la situación del ex secretario de Gestión Hídrica, Fernando Gomensoro.



El período de la acusación va del 2010 al 2015, cuando Gomensoro junto con los ingenieros Juan Pablo Sánchez y Diego Fabián eran socios en Hydrotec, una consultora para proyectos hídricos, y tuvieron vínculos con el PROSAP. La presentación judicial habla de una "firme sospecha" de que los tres habrían colaborado con las empresas investigadas "aportando información privilegiada que le permitiera posicionarse en una situación de ventaja indebida en las licitaciones".



Según la denuncia, desde el 2014 el ex funcionario era coordinador de PROSAP-Irrigación, pero fue el actual titular de Irrigación, Sergio Marinelli, quien en abril del año pasado lo nombró como secretario de Gestión Hídrica, un cargo político clave para su gestión. Sin embargo, ante la presión mediática y las denuncias en su contra, lo removió en febrero.



"Nosotros vamos a poner la lupa en el nombramiento de Gomensoro que hizo Marinelli. Gomesoro era empleado de planta y tenía aceitado el proceso de otorgamiento de créditos y de licitaciones. Queremos que se investiguen también varias obras hechas en Mendoza. Pero además buscamos saber por qué él, que está sumariado, y sigue trabajando en Irrigación en su cargo anterior, sigue participando en reuniones claves y tiene la potestad de opinar", apuntó Romano.



De acuerdo con lo que sostuvo este abogado especialista en derecho del agua, apenas asuma como senador enviará un pedido de informes para conocer el funcionamiento pasado y presente de Irrigación.



"Sabemos de inspectores de cauce amigos de determinadas empresas que después de una obra pedían obras complementarias que nunca se licitaban. Queremos saber si estas obras se hacían con dinero del PROSAP o con fondos de Irrigación. Por la información que manejamos, eso continúa sucediendo. Pero queremos que Marinelli lo diga", concluyó el senador del Partido Intransigente que asumirá en mayo.



Las sociedades de Gomensoro

Luego de conocerse la denuncia que implicaba al ex secretario de Gestión Hídrica Fernando Gomensoro, desde la Fiscalía de Estado pidieron informes a Irrigación, al mismo PROSAP, que depende de la Unidad para el Cambio Rural (UCAR), y al Departamento de Personas Jurídicas, para conocer las vinculaciones y sociedades que pudo tener el ex funcionario.



Desde esta última entidad confirmaron que en junio de 2016 Gomensoro renunció a la dirección de Hydrotec y que en su lugar se designó a Juan Manuel Fabián. Después aparece una sociedad llamada Hidronova, en donde Gomensoro era director suplente.



En tanto, también en Irrigación se abrió un sumario interno para conocer vinculaciones con otros empleados.