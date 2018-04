Inserción Laboral de personas con Síndrome de Down en Capital

Promover y facilitar la inserción social y laboral de las personas con Síndrome de Down y personas con discapacidad en el Honorable Concejo Deliberante, es el primer artículo de la Resolución Nº 9079, aprobada el pasado martes en dicho cuerpo.





El 21 de marzo fue el Día Mundial del Síndrome de Down, a través del cual se busca aumentar la conciencia pública sobre el tema. En este marco, concejales del Partido Justicialista, presentaron el proyecto recientemente aprobado, para que se incorporen personas con esta característica, en la Planta de Personal del Cuerpo.





Según el concejal Sebastián Tapia, autor del proyecto, la inserción de la persona con discapacidad en el mundo laboral es un derecho que comparte con el resto de la ciudadanía y el verse incorporada en la realidad laboral contribuye a aliviar su limitación, a mejorar la imagen y estima de sí misma, y a contemplarse como ciudadana de igual categoría que las demás.





Es importante tener en cuenta que es la población con discapacidad intelectual la que más sufre la carencia de trabajo.





Si bien la ley de discapacidad (Ley Provincial Nº 5041) establece en su Art. 13 que el Estado Provincial, sus Organismos Descentralizados o Autárquicos, las Empresas, Bancos y Sociedades del Estado ocuparán personas discapacitadas que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción no inferior al cuatro por ciento (4%) del ingreso que se produzca anualmente, quienes están en la temática afirman que no se cumple.





Tapia sostuvo "presentamos este proyecto, a fin de lograr que desde el Concejo Deliberante demos el ejemplo, y realicemos un paso hacia la inclusión".





Entendemos que no es un proceso sencillo por lo cual, para una correcta implementación, se articulará con áreas municipales (Casa del Discapacitado), del Gobierno Provincial y Nacional, y organizaciones intermedias referentes en la temática, tal como es la Asociación Down Mendoza (ADOM).





Personalmente he conocido y acompañado en algunas instancias el trabajo que realizan desde ADOM, y es muy admirable el empuje que tienen todos los papás y mamás que allí están, pero si nosotros no acompañamos desde las políticas públicas, ese trabajo seguramente se les hará muy cuesta arriba, y tristemente los derechos de las personas con Síndrome de Down seguirán relegados.