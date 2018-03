Inés Collovati se lució como la Reina del Adulto Mayor

Detrás del carro de la hasta ayer Reina de la Vendimia, Victoria Colovatti, desfiló por el Carrusel la Reina de Adultos Mayores, Inés Collovati (aunque los apellidos suenan igual, se escriben diferente).

Inés, de 77 años, se mostró emocionada por poder participar y compartir el gran desfile con el resto de las soberanas.



"Estoy muy orgullosa de poder estar aquí, y aprovechamos para pedir que recuperemos los lazos entre la juventud y los adultos", expresó.



Además, contó que en sus épocas de juventud, la Fiesta Nacional de la Vendimia siempre la atrajo y que hubiera querido presentarse, pero "en aquellos entonces, aunque muchas personas querían que yo saliera, mis padres eran muy estrictos y no me dejaron hacerlo".



"Tarde, pero el gusto me lo estoy dando y con orgullo represento a la provincia", cerró Inés.