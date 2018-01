Inédita cirugía endoscópica craneal se hizo en Mendoza

cirugia endoscopica.jpg

Por primera vez en Mendoza se realizó una compleja cirugía endoscópica que consistió en extraer a través de un orificio de 2,5 centímetros, un tumor en una zona complicada como es el ángulo pontocerebeloso, situado en la parte posterior de la base del cráneo.Javier Lizundia (34 años) fue el neurocirujano que encabezó el grupo de profesionales que realizó la operación en el hospital Lagomaggiore."La paciente tenía un tumor benigno (quiste epidermoide) ubicado en un lugar donde pasan muchos nervios que van a la cara para dar sensibilidad y motricidad, como también el nervio que lleva audición y equilibrio", explicó el especialista.Comentó que el tumor comprimía el nervio que da sensibilidad a la cara generando un dolor que no podía controlarse con medicación.Ademas debido a la tecnología actual en HD, se pueden ver de cerca estructuras vasculares y nerviosas de mejor manera que con el microscopio tradicional. "Esto no significa que no se pueda hacer de la manera clásica, pero de esta manera las complicaciones postoperatorias son menores", añadió.La mujer que se sometió a esta cirugía mínimamente invasiva, estuvo 3 horas en el quirófano y sólo 4 días internada. El quiste epidermoide, que tenía, representa el 1% de los tumores del cerebro."La operación fue exitosa porque la paciente se fue a su casa sin ningún déficit. Una de los riesgos más grandes de esta cirugía es la lesión de un nervio facial y como consecuencia que la persona quede con una parálisis facial, pero en este caso quedó sin secuelas", indicó Lizundia que lideró el equipo médico conformado por José Coloma (hijo) y el neurólogo Sebastián Ianardi. Es importante destacar que no todos los tumores del ángulo pontocerebeloso se pueden operar de esta manera pero esto es un avance grande en la neurocirugía.