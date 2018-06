Imputaron a un ex diputado radical por violencia de género

Un ex diputado radical, quien también fue durante dos mandatos concejal en Guaymallén y actualmente trabajaría en la Legislatura, fue imputado por un caso de violencia de género . Su ex pareja lo denunció en la fiscalía especializada y certificó en el acto las lesiones que le habría provocado en una dura golpiza, en la que habría participado también una hija del legislador.





El 16 de abril pasado María Magdalena Iaconetti se presentó en la Unidad Fiscal de Violencia de Género para denunciar a su ex pareja, Omar De Miguel, asegurando que él y su hija Paula (de una pareja anterior de De Miguel) le habían propinado una fuerte paliza en la casa del ex legislador el día anterior.





La acusación, que quedó radicada en el expediente P-31418-18 recayó en manos del fiscal Daniel Carniello, quien imputó a padre e hija por las lesiones y excoriaciones que presentaba la mujer, y por tanto es de esperar que en los próximos días pueda fijarse fecha de audiencia para esa causa. En ese momento el médico forense constató que Iaconetti presentaba lesiones en la cara, un brazo y en las rodillas.





"La discusión comenzó delante de sus hijos. En ese momento su hija Paula me dio una cachetada y yo salí corriendo con la idea de refugiarme en la habitación, pero él me siguió y no alcancé a cerrar la puerta. Me dio una trompada que me tumbó al piso y después me inmovilizó en la cama y me siguió pegando", contó la víctima, quien destacó que todo quedó relatado en la denuncia que radicó en su momento.





Según la mujer, ese episodio no habría sido el primer caso de violencia que sufrió de parte del ex legislador, de quien fue pareja por 11 años. En marzo pasado, luego de una situación similar, fue una amiga suya quien habría llamado a la policía diciendo que Iaconetti había sido golpeada y la actuación del momento se registró en el expediente P-19494-18.





Diario UNO confirmó con fuentes de la fiscalía la existencia de la imputación que pesa sobre De Miguel por violencia de género.





Aprietes electorales

En medio de la campaña electoral del 2011 el ex intendente de Guaymallén Alejandro Abraham acusó al por entonces diputado Omar De Miguel de golpear a un militante peronista discapacitado. En su momento, el ex legislador se defendió diciendo que él había sido el golpeado y radicó la denuncia en la Oficina Fiscal Nº9. Eso hizo que se clausurara la campaña.





Las denuncias