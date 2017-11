Impuesto al vino: Cornejo defenderá la tasa cero frente a Dujovne

Una reunión para frenar el impuesto al vino entre el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo y el ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne, puede ser la puerta para destrabar el conflicto que tiene en vilo al sector vitivinícola, sobre todo a los productores mendocinos.





Este miércoles, a las 17.30, el ministro y el gobernador se verán la cara. Cornejo le llevará un documento, que ha estado elaborando, junto con su equipo de colaboradores, todo el fin de semana.





"Hemos trabajado en base a tres argumentos muy sólidos, aportados por expertos en el tema, y con este manifiesto intentaremos destrabar el inconveniente", destacó el gobernador.





Estos puntos tienen que ver con que el vino es una bebida saludable, y no es comparable con otras, como gaseosas o bebidas alcohólicas como el whisky o la cerveza. Hay estudios comprobados de que favorece la prevención del cáncer.





Otro aspecto tiene que ver con que en los '90 el vino tributaba impuestos, pero se acordó quitarlos por la caída del consumo: en esa época era de 90 litros por consumidor y por año, mientras en la actualidad es de 20 litros.





El tercer argumento apunta a la pérdida de un mercado exportador competitivo. "En Argentina se consume el 70% de lo que se produce, y se exporta el 30%" manifestó el gobernador.





Además, ratificó que la postura de su gestión es ir por la tasa cero: no quieren una rebaja, sino la quita total del impuesto. Tal y como se lo pidieron los bodegueros.





Bebida saludable

Entre las razones por las cuales desde Nación justificaron el cobro de un impuesto al vino se destaca la de considerarlo como perjudicial para la salud.





"Hay informes de la Asociación Cardiológica Argentina que consideran al vino como saludable y que sirve para prevenir el cáncer. A pesar de esto, la Organización Mundial de la Salud no lo podría recomendar, porque posee alcohol", sostuvo el gobernador, y agregó: "Está comprobado que mientras el consumo del whisky y los cigarrillos trazan una curva ascendente, el la opción por el vino va decreciendo o se mantiene estable".





Sobre este fundamento, agregó que no puede considerarse como cualquier bebida alcohólica o gaseosa. Al respecto, dijo que "no se puede comparar con un ron, un whisky o una gaseosa. Esto, porque el vino está elaborado con fruta fermentada y no tiene agua. Mientras en las demás bebidas los elementos naturales son ínfimos".





También destacó que los informes se han hecho en base a datos aportados por la UNCuyo, el observatorio de Vitivinicultura y el Ministerio de Economía de Mendoza.





Acerca de la caída del consumo, el tema ya había sido puesto sobre el tapete por el senador Julio Cobos cuando se reunió con los productores del Este. Allí fue que se difundió la cifra: en 1990 se consumía per cápita un total de 90 litros de vino por año y por habitante. Hoy, la caída del consumo es del 88% .





"Nuestra producción no se puede comparar con la de Chile, donde sí rige un impuesto al vino; la comercialización del vino mendocino se parece a la de Francia, Italia y Portugal, donde se consume en el mercado interno el 70% de la producción y el resto se exporta. En países como Chile o Nueva Zelanda, el 80% de los vinos nuevos es de exportación", explicó el mandatario.





Además, agregó que Mendoza ha logrado exportar gracias, a la puesta en marcha del Plan Vitivinícola, 1.000 millones de dólares y el ideal, que se cumplirá dentro de 12 años, será de 3.000 millones.





"Se quiere mostrar un incentivo a la producción con un paquete de medidas muy significativas, pero el impuesto al vino contradice lo anterior" (Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza).







Una decisión errada

Cornejo explicó que, a su criterio, "por un lado se quiere mostrar un incentivo a la producción privada, y para eso se ha enviado un paquete de medidas muy significativas, como las reformas laboral, fiscal e impositiva, pero el impuesto al vino contradice lo anterior".





"Si hay una cualidad en común entre el Presidente y su equipo es que escuchan. Esperemos que además de escuchar podamos pasar a la acción".