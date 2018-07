Ideó helados veganos, una opción sana y sustentable

Marcelo Moreno fabricaba helados tradicionales hasta que un día decidió cambiar su alimentación y también vio la necesidad de ofrecerle al resto de las personas un producto más sustentable. Así nació Helados del Árbol, su emprendimiento, con el que busca ofrecer otra opción a la hora de saborear este rico alimento. "Yo no pretendo que nadie cambie su forma de alimentarse, solamente busco ofrecer otra opción", explicó.





"Normalmente nosotros nunca preguntamos cuáles son los ingredientes de los helados, entonces yo quise sacar a la luz todo lo que tienen y que ayude a que las personas empiecen a prestar más atención a lo que consumen", agregó Marcelo, quien tiene 31 años y es ingeniero industrial, siempre con un interés especial por la gastronomía.–Antes de empezar con esto hacía los helados clásicos, con leche e ingredientes saborizantes artificiales, y se los vendía a conocidos. Pero después yo cambié mi alimentación y mi conciencia y empecé a hacer estos productos veganos, sin leche y sin ningún ingrediente animal. Los quise hacer 100% naturales porque vi que todos los saborizantes tenían muchos químicos. Entonces me propuse encontrar una forma de hacerlos ricos, sin ingredientes animales y que aquel que no sea vegano también los pueda comer.–Mi idea es que sea un helado de sabor y consistencia igual o mejor a los que hacía anteriormente, pero con una diferenciación desde las materias primas.–La aceptación en el público es bastante buena y lo interesante es que aparecen potes de helados en almacenes naturales, cosa que antes no se veía. Antes los helados solamente se veían en heladerías o supermercados, ya más industrializados, pero de repente lo ves en una dietética. Eso es algo nuevo.–Me gusta más el concepto de "helado vegano" que "helados para veganos". Es decir que es para cualquiera. Sí, se lo hago probar a la gente y les gusta. La idea es hacer algo que tenga su identidad, pero a la vez que sean parecidos a los clásicos.–El canal de comunicación son las redes sociales, Facebook e Instagram. Ahí se comunica sobre los productos y puntos de venta. Físicamente en las tiendas ponemos algún cartel o folletos para que la gente se oriente. En el Shopping, por ejemplo, estamos en un almacén natural.–Es probable que sí, pero queremos prestarle atención a que cada vez sea más sustentable lo que se hace, por ejemplo encontrar mejores materiales para los envases.