"¿Por qué allá, chicos? Busquen un terreno en Mendoza ", les dijeron sus profesores, cuando ellos plantearon que su proyecto de tesis sería un memorial en las Islas Malvinas . Lo justificaron asegurando que no tendría sentido homenajear a los soldados si no era en el lugar adonde combatieron. Así fue como tres jóvenes mendocinos terminaron mentando la obra 1982: Memorial Por la paz/ For peace, con los estudios necesarios para que pueda ser erigida en Darwin.