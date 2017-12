Hoy estaría el informe forense sobre la muerte de Leonela, la niña de Santa Rosa

Hoy será un día clave, ya que el fiscal Héctor Gustavo Rosas podría tener en sus manos el informe final del Cuerpo Médico Forense sobre lo que pudieron constatar en el cuerpo de Leonela Rodríguez, la niña de 2 años que falleció la noche del domingo 26 de noviembre mientras jugaba en la plaza del distrito 12 de Octubre, en Santa Rosa.



La causa por ahora no tiene imputados y solo investiga qué provocó el fallecimiento, pero podría recibir la calificación de homicidio culposo si se comprueba que, como presumen los familiares de la niña, la pequeña recibió una descarga eléctrica cuando tocó una farola y luego golpeó la cabeza contra la base de hormigón de la luminaria.



La muerte de la niña había conmocionado al departamento y esta semana se generó una gran tensión, especialmente entre los parientes de la pequeña y sus allegados y la gestión de la intendenta Norma Trigo, ya que desde la Municipalidad se puso en duda que el episodio fatal haya sido provocado por un desperfecto eléctrico y mal mantenimiento de la plaza.



Las dos abogadas que asesoran a la familia Rodríguez, querellante en el expediente judicial, estimaron que la Comuna "intenta desligarse de futuras responsabilidades" y pidieron cautela en las consideraciones que la Municipalidad haga al respecto, ya que "hay que aguardar el resultado de la necropsia".



Además, en declaraciones a una radio de la región, las abogadas Celeste De Oro y Valentina Gauna relativizaron el valor de los dichos de una supuesta testigo del hecho que, inesperadamente y varios días después del hecho, se presentó espontáneamente en la Municipalidad asegurando que había visto cómo la niña se tropezó y cayó y que no había observado que hubiera sufrido una descarga eléctrica.



Las letradas calificaron de "contradictorias" las declaraciones de esta mujer (cuya identidad se preservó), que también prestó declaración en la Fiscalía.



Incluso el fiscal Rosas sostuvo sobre este aporte que es "solo un elemento más a tener en cuenta".

Y esta misma semana, para completar el clima enrarecido, la intendenta Trigo será citada por el Concejo Deliberante. La citación no responde a este caso sino por el eterno problema que tiene la Comuna: la cantidad de personal que tiene la Municipalidad y los contratados, que cada gestión se ha encargado de engrosar con simpatizantes del gobierno de turno.



Quizás Trigo tenga respuestas para esto, pero se estima que también será interpelada sobre la muerte de Leonela y allí es probable que las preguntas le resulten más incómodas.



Es que la muerte de la niña también ha quedado dentro de la eterna puja política del departamento y hasta la propia Municipalidad se ha encargado, voluntariamente o no, de alimentar esa tensión y de generar rispideces.



A mediados de semana, cuando Trigo relativizó la versión de que Leonela haya recibido una descarga eléctrica también aseguró que "estoy en contacto permanente con la familia".



Esto fue prácticamente desmentido por las abogadas querellantes, quienes aseguraron que "estamos muy molestos con la actitud de los funcionarios del Municipio por no tener un gesto de amabilidad con la familia".

También Trigo ese día dijo que las marchas que se han realizado pidiendo el esclarecimiento del caso han sido motorizadas por concejales de la oposición y sostuvo además que el estado de abandono de las plazas fue generado en las gestiones del ex intendente Sergio Salgado.

Más allá de rumores, críticas cruzadas y acusaciones varias, el único que puede esclarecer objetivamente el caso es el fiscal Rosas con los informes que tenga esta semana.