Hasta el jueves podrán votar los italianos radicados en Mendoza

Los italianos radicados en Mendoza ya están eligiendo sus representantes a las nuevas Asambleas Parlamentarias. Desde el miércoles, el Correo Argentino ha estado entregando los sobres que contienen las fichas con las que pueden votar para 2 senadores y 4 diputados por la llamada Circunscripción Exterior (Europa, América Meridional, América Septentrional y Central y la repartición África, Asia, Oceanía y Antártica). Hasta el jueves, a las 16, hay tiempo de que el sobre llegue al Consulado local.

"Lo que estamos eligiendo son los representantes de la comunidad del pueblo italiano al exterior.



Entonces, es gente que en el Parlamento va a tomar decisiones importantes para los italianos en todo el mundo y en Mendoza, en este caso. Esta es una manera de mantener el enlace con Italia en un organismo que también afecta a las comunidades en el exterior. Por ejemplo, la Ley de la Ciudadanía fue sancionada allí", comentó Ivo Polacco, cónsul de Italia en Mendoza, acerca de las elecciones legislativas que se realizarán en ese país el domingo 4 de marzo.



Como se vota en toda América del Sur, las listas de candidatos a las que acceden los mendocinos incluyen personas de todas las nacionalidades del continente.



Los requisitos

Para votar es necesario haber recibido los sobres electorales que contienen las boletas sobre las cuales podrán expresar el voto. En estos encontrarán las instrucciones en italiano y en español para enviarlos al Consulado de referencia y el sobre ya está franqueado y dirigido al mismo. Esto les permitirá, una vez compilada la boleta, enviar más rápidamente el sobre, que debe necesariamente llegar al Consulado antes de las 16 del jueves 1 de marzo.



"La pueden llevar al buzón disponible durante las 24 horas en el Consulado, o entregarlo a cualquier oficina del Correo Argentino o ponerlo en algún buzón de correo, lo que es completamente gratuito. La diferencia entre traerlo al Consulado y dejarlo en un buzón es el tiempo que lleva que llegue al Consulado. Se les recomendaría, en estos casos que a no más tardar lo lleven al Correo el miércoles a la mañana", estimó Polacco.



Si no han recibido aún el sobre, informó que tienen tiempo de asistir con un documento de identidad al Consulado, incluso hoy.



En números, en Argentina hay alrededor de 800.000 ciudadanos italianos habilitados para votar, inscriptos en el Anágrafe Italiani Residente all'Estero (AIRE). La del país es la colectividad italiana más numerosa del mundo y, en la circunscripción consular de Mendoza, San Juan y San Luis, ascienden a 45.000 los votantes habilitados para elegir los representantes de la Cámara de Diputados (los mayores de 18 años) y para la Cámara de Senadores (los mayores de 25 años).



A pesar de que es imposible pronosticar qué porcentaje votará en esta oportunidad, se augura que sea similar o mayor al de la última votación. "La vez pasada votó el 34%. Ahora esperamos que voten hasta un poco más. Pero es una esperanza, no una predicción. La única y principal recomendación es que voten", cerró Polacco.