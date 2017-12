Hasta $16.000 cuesta salir a comer afuera para las Fiestas

Si todavía no decidió qué va a hacer de comer para la cena de Nochebuena y no tiene ganas de hacer colas para comprar en los supermercados, o si quiere comenzar el año de una manera diferente, aún está a tiempo de reservar en algún restorán para ir a brindar afuera.



Hay opciones para distintos gustos y bolsillos, pero debe tener en cuenta que, siempre en esta oportunidad, lo que deberá abonar será mayor a un menú regular de cualquier otro momento.



Una familia tipo de cuatro adultos que quiera darse el lujo de cenar en un hotel cinco estrellas para recibir el Año Nuevo y a la cena le quiera sumar la barra de tragos, deberá desembolsar $4.000 por persona. Los precios para la celebración de Navidad son más económicos en todos los casos, en este mismo ejemplo la cena y la barra suman $2.200 per cápita.



Una de las opciones más económicas es la que ofrece un tradicional restorán parrilla de Dorrego, cuyo menú para las fiestas oscila entre los $800 y los $900, dependiendo de la noche que se elija ir a celebrar.

En este caso hay que tener en cuenta que la bebida no está incluida, pero desde el restorán dijeron que tienen, por ejemplo, espumantes desde $100 en adelante.



Una cena show en Chacras de Coria es también otra de las ofertas e incluye baile toda la noche más barra libre. En este caso, el precio es el mismo para cualquiera de las dos noches $1.300, con playa de estacionamiento y seguridad.



Muchos también ofrecen la posibilidad de comprar una cena preparada y llevarla lista para servirla en la mesa; hasta hoy es el tiempo para cerrar los pedidos navideños.