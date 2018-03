Habrá un registro abierto de talleres para la VTO de autos

verificacion.jpg

Quedó confirmado y no hay marcha atrás en la decisión. El gobernador Alfredo Cornejo firmará antes del viernes el decreto que reglamentará el artículo 35 de la nueva Ley de Seguridad Vial, en el que se establece que todos los vehículos estarán sujetos a una revisión técnica periódica a fin de determinar el estado de funcionamiento de las piezas y sistemas que hacen a la seguridad vial.Después de varios meses de mutismo, Leonardo Yapur, director de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial, especificó cómo será el nuevo sistema que estuvo demorado en definiciones, porque implica inversiones y ganancias millonarias ya que deberá asistir a un parque automotor que cuenta con 770.000 vehículos, de los cuales 470.000 son autos y 300.000 son motocicletasEs decir, se habla de un servicio que podría llegar a recaudar unos $693 millones todos los años, teniendo en cuenta que en promedio cuesta obtener la oblea en otras provincias alrededor de $900. En adelante, y luego de varias propuestas, se implementará como modelo de negocio un registro abierto de talleres homologados y controlados a nivel nacional y provincial.Y si bien no habrá cupo para los empresarios que quieran participar, se establecerán plazos y restricciones para que en los cuatro oasis provinciales se atienda a los conductores. Lo que determinará la oferta será el cumplimiento de requisitos administrativos, técnicos y de infraestructura que se exigirán para instalar lo que en adelante se denominarán "centros de revisión".Tal como adelantaron desde el Gobierno, el contenido del decreto dará a conocer cuál será la dirección u organismo público que se encargará de implementar la verificación técnica obligatoria (VTO). Asimismo, acorde con la normativa nacional se firmará un convenio con la Agencia Nacional de Seguridad Vial para que se cumplan los criterios que contempla este organismo.Esto significa que la aprobación de los centros de revisión estará definida de acuerdo a normativas nacionales y auditorías periódicas de control. Los talleres habilitados para ofrecer este servicio podrán emitir un certificado y oblea única que empezará a ser requerida para circular como un documento más, con validez en todo el territorio nacional."Este sistema de VTO ya se trabaja igual en otras provincias y tiende a uniformarse en todo el país tal como se hizo con la licencia nacional de conducir", dijo Yapur. Algo que también quedó confirmado es que los cinco talleres (Mobim SRL, Revité SA, Instecmec SA, Tecnitrans y El Trébol de Mendoza SA) que funcionan para revisar transporte de carga no podrán participar."Los talleres CENT no se pueden presentar porque son de transporte interjurisdiccional, quedan afuera, solo se usaron cuando no había talleres en la provincia para verificar vehículos y motos particulares", especificó el funcionario.Sobre los plazos de funcionamiento de los nuevos talleres, aún se desconocen. Darán tiempo a los inversores para que presenten sus propuestas y las ejecuten.Sin embargo, sobre la base de la demanda y los requerimientos calculados harían falta como mínimo dos plantas en el Gran Mendoza con ocho líneas de control de vehículos cada una. También una planta para el Valle de Uco, una para San Rafael y otra para la zona Este. Cada uno de estos talleres debería contar con una línea de control como mínimo.Solo con esta cantidad de líneas se podría brindar un servicio para que el tiempo de verificación sea de 18 minutos y el tiempo total de la prestación del servicio de una media hora aproximadamente, como ocurre actualmente en la ciudad Buenos Aires. Según el criterio de varios empresarios consultados sobre el tema, instalar una planta de estas características cuesta desde $80 millones.Mendoza junto con San Luis y Entre Ríos era una de las pocas provincias que seguían sin tener implementada la verificación técnica obligatoria, según el Ministerio de Transporte de Nación. Incorporar este requisito no le resultará nada grato ni barato al conductor, que ya acumula otros impuestos, controles y seguros para circular.El triángulo de la accidentología indica que los siniestros viales se producen en un 75% por fallas humanas, el 5% por factores ambientales y 20% por problemas mecánicos o fallas en el vehículo.Llama la atención teniendo en cuenta estos datos que la VTO comience a exigirse todos los años y que la licencia de conducir solo cada cinco años.Los controles no son proporcionales a los porcentajes de responsabilidad.