"Ha llegado la hora de que una mujer integre la Suprema Corte"

A punto de dejar su cargo como miembro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza , Alejandro Pérez Hualde disertó en el Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina.





En este contexto, afirmó categóricamente: "Si me preguntan a mí qué es lo que yo quiero, creo que a la Corte debe venir una mujer. Es el momento propicio". Aludió así a las especulaciones acerca de quién será la o él postulante que el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo elija para remplazarlo.





Una deuda

Para Pérez Hualde es fundamental que una mujer integre el máximo tribunal de Justicia. "Estoy convencido de que la óptica que aporta la mujer desde su forma de ser es muy importante y ha llegado el momento de que otra vez una mujer integre la Corte (la última fue Aída Kemelmajer)", aseguró el ministro saliente.





Con respecto a si se necesita una mujer o alguien con perspectiva de género, Pérez Hualde opinó. "En género estamos obligados a formarnos todos. Nosotros vivimos resolviendo problemas donde puede estar en juego el tema de género. Todos tenemos que tener una visión donde no se nos escapen las novedades que hay en el mundo jurídico con respecto a esta temática. Puede haber mujeres que no la tengan", sostuvo.





Lo que viene

"Cuénteme usted, qué haría como juez si viene un matrimonio que alquiló un vientre en un país donde está permitido y quiere tener el hijo o hija acá, donde no está permitido. No se puede desconocer el nacimiento. Lo que hay que hacer es una ponderación de los principios que se ponen en juego, que no están en ningún libro ni código".





Tal y como lo señaló Pérez Hualde en su ponencia, esto tiene que estar contemplado en el perfil de los nuevos jueces. Esta es la razón por la que, a la hora de componer las ternas que luego se enviarán al Ejecutivo, es importante que el Consejo de la Magistratura lo considere como un punto importante: que quienes aspiran a estos cargos en la Justicia tengan las herramientas de poder resolver cuestiones que van más allá de la fría letra de la ley.





Pérez Hualde también es profesor de la Facultad de Derecho de la UNCuyo, y desde este lugar piensa que es necesario renovar la formación de los futuros abogados y abogadas.





"Hay necesidad de un nuevo juez, que no será posible si antes no tenemos nuevos abogados y nuevos estudiantes de derecho", manifestó el ministro.





Al mismo tiempo, explicó que actualmente se trabaja profundamente en interpretación constitucional y se hace menos aplicación de formalismos. Se usan más las verdades materiales y los valores que se encuentran en el fondo de esas normas, y esto es lo que exige una nueva educación. "Nosotros hemos sido formados en un sistema viejo, un sistema en el había que saberse todos los articulitos y las normas. Esto es otra ponderación", manifestó.





Consultado acerca de que si los estudiantes de Derecho manifiestan inquietudes al respecto, Pérez Hualde respondió: "Tienen inquietudes porque ellos están más globalizados que nosotros, se mueven en las redes como peces en el agua. Nosotros les tenemos que hacer ver cómo insertar la respuesta y el razonamiento jurídico para globalizar la respuesta jurídica. Lograr universalizar valores, contra la trata de personas, por ejemplo. O la defensa de la igualdad de sexos. Un montón de principios que ya no pueden dejar ser aplicados a todo el planeta", subrayó el magistrado. Y antes de concluir, aseguró que la Justicia está muy lerda a la hora de dar respuestas a estos problemas globalizados. Por eso, invitó a los Consejos de la Magistratura a tener en cuenta que "los nuevos jueces deben estar a la altura de los desafíos sociales actuales".