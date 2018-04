Gustavo Giordano, el samurai que dibuja

Nació en Mendoza, hace 36 años. Es diseñador gráfico de profesión e ilustrador de vocación, y trabaja desde hace más de 10 años de manera independiente. Recientemente estuvo a cargo del arte del libro El detective Ming, la sombra y otros casos, del periodista José Luis Verderico.



"Ser ilustrador es contar historias, crear momentos, provocar reacciones, respuestas. Porque es una manera de comunicar lo que con palabras es imposible", comenzó contando Giordano, o Gustavo Samurai, como se lo conoce en el mundo del arte.



Fanático de dibujar desde que tiene noción de poder sostener un lápiz, recordó que en aquellos años pasaba horas mirando Mazinger Z, He-man, Los Thundercats, Los Halcones Galácticos, Los Centuriones, entre otros, y se convertían en su gran inspiración para dibujar y crear personajes.

"Con el tiempo, este hobbie fue tomando mayor repercusión para mí y por supuesto mucho más interés, y no tardé mucho en decidir qué carrera seguir y por qué".



Luego de recibirse en la UNCuyo, en la Facultad de Diseño, siempre eligió la modalidad del freelance porque disfruta mucho la libertad creativa, sin horarios definidos, ni lugar determinado, sino por objetivos y metas.



En esta charla con Diario UNO, el creador del detective Ming contó todo sobre su profesión.



–¿Dónde o cómo te inspirás?

–Como artista, ya que es de la manera que me gusta considerarme, busco mucha inspiración en otros mundos como el cine, series de TV, videojuegos, deportes, etcétera. Incluso soy un gran admirador del medioevo, su cultura y arquitectura. Donde encuentro mayor comodidad creativa es en la música, sea cual sea el género, siempre alguna melodía o alguna frase me ayuda a cambiar el contexto y me motiva a crear. De ahí surgen muchos trabajos personales recreativos como el diseño de personajes o cartoon de algunos referentes.



–¿Actualmente en qué estás trabajando?

–Actualmente soy parte del equipo de arte & diseño de La Liga, de la Asociación de Clubes de Básquetbol de Argentina. Aquí mi trabajo es muy amplio y variado dentro del aspecto creativo: va desde el diseño de gráficas para comunicación de los eventos y ligas, rebranding para los equipos, diseño de marca para nuevas ligas que van surgiendo, diseño web, diseño conceptual de indumentaria, etcétera. También soy diseñador freelance de la agencia Sabio, marketing para pymes, en Buenos Aires. Actualmente trabajamos para clientes de Argentina, pero estamos con muchas y muy buenas expectativas de crecimiento y expansión para este 2018. Mis tareas a destacar en la agencia son: diseño de identidad y principalmente la comunicación de la propia agencia.



–¿Qué dibujo recordás que hayas hecho de pequeño que te voló la cabeza?

–Tengo muy buenos recuerdos de mis dibujos de la infancia, algunos todavía están guardados, pero sin dudas lo que más me divertía hacer era una serie de superhéroes inspirados en los Superamigos (Superman, Batman, Aquaman), porque les inventaba poderes y con esto creaba algunas historias. Tenía un cuaderno chico donde cada hoja era una viñeta. Y aunque ese cuaderno ya no exista, me quedó en la memoria.



–¿Cuál fue tu primer trabajo por el que te pagaron?

–En el año 2014, semanas previas al Mundial de Brasil, me dediqué a dibujar jugadores destacados de las selecciones. Lo hice como ejercicio para practicar técnica, vectores, color, etcétera. Sabiendo que me servía para sumar al portfolio, lo posteé en mis redes sociales y surgió ahí la oportunidad de trabajar junto a la agencia JKR Global de Inglaterra para uno de sus clientes en un proyecto interno. Por cuestiones de contrato no puedo exponer este trabajo pero fue una gran motivación.



–¿Cuánto puede demorar la creación de un personaje?

–El proceso de creación de un personaje generalmente comienza con un perfil lo más detallado posible: origen, tipo de vida, características físicas si están planteadas de antemano, carácter, actividades que realiza, etcétera. Luego, y para ordenarlo en etapas, empieza la búsqueda de referencias: imágenes relacionadas en internet o libros. La tercera etapa es la del boceto en papel en un estilo muy garabato, solo algunas líneas y sombreados simples. Finalmente, en la cuarta etapa llevo todo a la tableta digital. Podría decir que es un proceso que dura entre 5 y 10 días, dependiendo de la complejidad.



–¿Cómo fue el trabajo de fondo con el detective Ming?

–El proyecto lo trabajamos en conjunto con Brick Soluciones Editoriales, fui contratado como ilustrador del personaje Xiao Ming y las portadas de los 12 cuentos del libro. En la primera reunión conocí al equipo y a José Verderico –autor del libro– y allí me contaron sobre el perfil del personaje y me entregaron algunos cuentos para conocer sus historias. La siguiente reunión fue de presentación de los primeros bocetos de Ming y luego la definición del personaje listo para comenzar con los cuentos. Por diferentes etapas se fueron creando las portadas de cada cuento, mientras que Brick avanzaba en el diseño del libro. Una vez completo, hicimos las pruebas de impresión y el Detective Ming pudo ver la luz a principios del 2017.



–Cuándo creás ¿es mejor saber quién encarga el trabajo o no?

–Conocer a quien encarga el trabajo siempre suma, más allá de que en algunos casos no exista otro contacto que vía mail. Pero no es determinante a la hora de crear ya que el compromiso con los proyectos y clientes es siempre el mismo.



–¿Qué te gustaría hacer o crear? ¿Cuál es tu sueño?

–Tengo muchos objetivos por cumplir, y tal vez el que representa un sueño como profesional es uno en el cual vengo trabajando desde hace varios años. Es una historia fantástica heroica ambientada en el medioevo. Poder representar esta historia con sus personajes en un libro o juego sería un verdadero sueño.



–¿Con qué música creás?

–Soy bastante cambiante con la música, creo que depende de mi estado de ánimo, el clima, algún momento en particular, etcétera, pero sin dudas que a la hora de crear elijo una música que ya conozca, que suene a modo de ambiente, como un fondo. Puede ser rock, pop rock, metal alternativo, rock de los '80, '90.