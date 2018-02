Guaymallén coronó como reina departamental a Aldana Escudero

Guaymallén eligió a su reina departamental. Es Aldana Escudero, tiene 23 años, representó al distrito de Los Corralitos y sacó 24 votos. "Estoy muy feliz, espero representar al departamento y a su turismo. Estoy muy feliz porque sé que voy a aprender muchísimo. Feliz Vendimia" fueron las primeras palabras de la flamante soberana.





En declaraciones al programa Vivo Vendimia, Aldana dijo sentirse "feliz y orgullosa" y haber vivido una "experiencia hermosa e inolvidable". Además se mostró sorprendida: "no me esperaba el resultado, me sorprendió", dijo.





La virreina, con 18 votos, es Guadalupe Suárez, representante de Capilla del Rosario. Apoo de asumir su rol ya tuvo que participar en la ya tradicional pisada de las uvas con las demás virreinas de Mendoza









¡Guaymallén en Vendimia!

Acompañamos a nuestra virreina, Guadalupe Suárez, en la tradicional Pisada de la Uva.





El cierre de la noche estuvo a cargo de Nito Mestre junto al ensamble de cuerdas de Guaymallén.





¡Cierre de lujo en la Vendimia Shopping 2018!

Recibimos al gran Nito Mestre, célebre maestro del rock nacional. En escena lo acompaña el ensamble de cuerdas de Guaymallén.



Reina y virreina departamentales entregan obsequios a Nito Mestre y su banda.