GoPets: una app mendocina para publicar animales en adopción y encontrar mascotas perdidas

Dos adolescentes mendocinos de 19 años han desarrollado GoPets, una aplicación para dar mascotas en adopción o encontrar mascotas perdidas. Agustin Fornas, es emprendedor y ex estudiante de ingeniería mecatrónica y Mauricio Anchelone, estudiante de odontología.

Todo comenzó hace dos años: "Mauricio estaba camino a la facultad y vio un perro en muy mal estado, lo llevo a un veterinario y me llamo a mí para ver si podíamos desarrollar alguna ayuda tecnológica y le dije que yo también estaba pensado en algo parecido", contó Agustín.

En un principio la idea era armar un refugio para mascotas pero no pudieron porque significaba un gran gasto monetario, entonces decidieron crear un refugio virtual. "Al principio no teníamos idea de cómo hacer una aplicación móvil, tuvimos que ponernos a estudiar por nuestra cuenta un montón de cosas que no tenían nada que ver con lo que nosotros estudiamos. Y terminamos contactándonos con otras personas que nos fueron dando una mano, inclusive programadores de aplicaciones", explicó el joven emprendedor sobre el desarrollo de la GoPets.



"Más o menos fuimos guiándonos con otras cosas y cuando quisimos darnos cuenta ya teníamos desarrollado prácticamente todo un plan para poder ayudar a devolver a su hogar mascotas perdidas, encontrar adopciones responsables y, curar a las que están en mal estado", contó el joven emprendedor de ayudas sociales e industrias creativas.

Aunque el desarrollo de la app comenzó a principio de este año, GoPets ya se encuentra disponible en Google Play y en funcionamiento. "Por el momento está muy básica pero quisimos lanzarla lo antes posible para comenzar a concientizar y ayudar a mascotas lo más antes posible, pero tenemos planes de mejorarla", comentó Agustín respecto al estado actual de la aplicación.

"Buscamos que las personas que tengan para dar en adopción algún animalito, la puedan publicar y así otra persona puede encontrar una mascota nueva. Además, tiene una opción nueva para encontrar a las mascotas que se han perdido. Queremos dejar de lado los papeles callejeros de "perdido" o "encontrame" y que lo hagan de forma virtual publicando en nuestra aplicación", concluyó Agustín con la esperanza de poder ayudar a disminuir los animales que se encuentran en situación de calle o están perdidos.

A futuro están desarrollando una app para evitar la violencia de género, contener a quienes la sufren y concientizar a las mujeres que con víctimas de maltrato y aún no lo saben.