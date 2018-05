Godoy Cruz tendrá un centro comercial a cielo abierto en la Paso de los Andes

En un contexto pésimo para los comerciantes mendocinos, con ventas minoristas que llevan cuatro meses consecutivos de caídas, se dio a conocer una idea que despierta alguna esperanza. Godoy Cruz tendrá un centro comercial a cielo abierto en la zona remodelada de la calle Paso de los Andes, replicando el modelo que viene teniendo cierto éxito en Capital.







"La idea es que podamos repetir lo que ocurre por ejemplo en calle Arístides de Ciudad, en otros departamentos como Maipú y Luján de Cuyo", dijo Adolfo Trípodi, ex presidente y actual representante de la FEM (Federación Económica de Mendoza) en la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) a Diario UNO en la edición del lunes 28 de mayo.





Sin embargo, quien tomó la posta y viene trabajando en ello desde hace ya algunos meses es el departamento de Godoy Cruz.





Así lo confirmó la directora de Educación y Gestión Laboral de la comuna, Adriana Yenarópulos: "Nosotros hicimos una inversión muy importante en la calle Paso de los Andes y la idea es replicar el comercio a cielo abierto de Capital. El objetivo es buscar otra zona, porque ya tenemos una de comercio a cielo abierto que es la calle San Martín Sur".





Yenarópulos, además, explicó que Godoy Cruz encaró la remodelación de dicha arteria en el tramo que va de Mariano Moreno a Pellegrini, ya pensando en esta alternativa, motivo por el cual se ensancharon las veredas, se le agregó una ciclovía y se permite estacionar en uno de los costados de la calle.





Si bien los dueños de los comercios están de acuerdo con la renovación del lugar, ellos también deberán adaptarse y, de alguna manera, renovarse.





Por ese motivo, Godoy Cruz les ofrece a los comerciantes algunos beneficios como: capacitaciones de vidrieristas, programas de empleos para que puedan contratar empleados y microcréditos para producción.





Otra de las medidas que se están replicando en los departamentos que conforman el Gran Mendoza es la de incorporar el sistema de estacionamiento medido a distintos puntos neurálgicos de cada comuna.





En este caso, la calle Paso de los Andes no cuenta con estacionamiento medido pero una vez que empiece a funcionar el centro comercial a cielo abierto será implementado.





A diferencia de lo que suele ocurrir con los centros comerciales que se desarrollan en edificios cerrados, en esta ocasión esperan que la apertura sea un proceso que se vaya concretando a medida que los comercios se vayan adaptando.





Tal como indicó Trípodi, la idea de replicar el centro comercial a cielo abierto de Capital, llegó también a Maipú y a Luján.







Sin embargo, en estas comunas la situación no está tan avanzada como en Godoy Cruz.





"Los comerciantes y vecinos de la zona veían que había que priorizarla, darle más importancia, porque es un sector antiguo del departamento y que en otros tiempos fue un centro comercial. Invitamos a los vecinos de otros lugares a que vayan, porque esto se convirtió en un paseo al que pueden ir a caminar mientras miran algunas vidrieras", agregó."Con ellos está trabajando la Cámara de Comercio porque es con la que acordamos cuando fuimos a invertir en la calle Paso de los Andes, que no fue elegida al azar. Los comerciantes están haciendo lo suyo, pero no es fácil, es un proceso", dijo Yenarópulos."Todavía no funciona pero está pensado que se aplique sobre la vereda oeste, que es en la que se permite estacionar", confirmó la directora de Educación y Gestión Laboral."Será un proceso largo, no tiene una fecha de inauguración. Cuando empiece a funcionar, seguro pasará lo que suele ocurrir, de que los vecinos alquilen sus casas para comercio porque lo ven más rentable", cerró Yenarópulos.De todas formas y aunque informaron que por el momento no hay avances, desde Luján de Cuyo aseguraron que la semana que viene podría haber novedades, ya que el intendente Omar De Marchi se reunirá con los directivos de la FEM.