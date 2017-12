Godoy Cruz renueva sus forestales con especies de baja demanda hídrica

arbolado godoy cruz.jpg

Un censo del arbolado público en una provincia como Mendoza debería ser algo casi usual, sin embargo, el que acaba de finalizar la Municipalidad de Godoy Cruz es el primero que se hace de manera georreferenciada a nivel nacional.El estudio arrojó que el departamento tiene 90.055 forestales, que sólo 10 especies dominan con el 75% y que las moreras se llevan el 28%. Además, por riesgo de caída erradicaron 4.400, se replantaron 2.500 de bajo consumo hídrico y el objetivo es sumar otros 10.500 para 2019.El trabajo comenzó en mayo de 2016 tras la firma de un convenio entre el Municipio y la UNCuyo, a partir del cual 10 estudiantes de sexto año de la carrera de Ciencias Agrarias se hicieron cargo del relevamiento de campo, lo cual les sirvió como práctica profesional.Desde esa fecha los estudiantes fueron, literalmente, cuadra por cuadra observando árbol por árbol en detalle. Eso fue acompañado de un software desarrollado por la Comuna, que lo que aporta son los datos georreferenciales de cada forestal."Con el sistema se toma la imagen y especifica, por ejemplo si el nicho es simple o es doble; si está impermeabilizado o no; si el árbol está inclinado; cuál es la especie; si está en buen o mal estado; si está seco, y si tiene riesgo de caída", explicó el secretario de Ambiente, Obras y Servicios Públicos de Godoy Cruz, Diego Coronel.Con toda esa información recabada, ya fueron erradicados más de 4.000 forestales que tenían riesgo de caídas ante un viento Zonda o una tormenta fuerte. Además, a la par, se fueron replantando unos 2.500 hasta el momento, con el objetivo de llegar a los 3.200 para enero de 2018.De todas formas, el replante no culminará allí. El objetivo de la Municipalidad para el año que viene es sembrar 5.000 nuevos forestales y para 2019 otros 5.500, con el fin de ganarle a la cantidad de erradicados, ya que tienen la meta de superar los 100 mil árboles en la comuna.Ciruelos híbridos, acacias y fresnos serán las especies predominantes a partir de ahora, ya que son las que menor cantidad de agua necesitan para crecer, contra las moreras y los paraísos que predominan en la actualidad.En Godoy Cruz hay 125 especies y de esas, solamente 10, representan el 75% del arbolado. Hay muchas especies de esas 10, que incluso tienen poco caudal porcentualmente hablando."Eso creemos que se debe a usos y costumbres, por la sombra que da el árbol, porque a lo largo del tiempo el municipio se comprometió mucho con determinadas especies y lo desarrolló mucho en los viveros. También porque los vecinos por ahí lo preferían porque dan más sombra, como es el ejemplo de las moreras", dijo Coronel.La idea de Godoy Cruz es que año a año se sigan haciendo los censos del arbolado público, tanto es así que desde octubre ya se está realizando la segunda edición, con la única modificación de los 10 estudiantes que realizan el trabajo de campo."Este será más corto porque ya tenemos mejor aprendida la herramienta. Lo que cambia son los estudiantes, pero el trabajo de los profesionales es el mismo. Ya sabemos cómo conducir mejor algunos temas, que los aprendimos en la primera tanda y nos demoró", aseguró Coronel. En ese sentido, agregó que la meta es que en los próximos 12 meses el censo esté concluido.Coronel explicó que el crecimiento de los nuevos árboles dependerá mucho de cómo esté la cuneta, "porque detectamos 11 mil nichos sin ventana, es decir, que por la impermeabilización, el forestal no podía tomar agua".Por eso, a partir de ahora se pondrá mayor exigencia en la construcción del nicho reglamentario para los árboles en las obras de infraestructura vial. Eso contempla toda la acequia impermeabilizada, pero con el fondo de cuneta abierto para que pueda tomar agua.