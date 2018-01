Funcionará en Chacras una ludoteca para chicos autistas

Uno de los pesares que atraviesan padres de chicos autistas en la provincia es que cuando terminan 7º grado en una escuela normal se quedan sin escolaridad ya que no existe posprimario para ellos. En todos los casos las opciones son continuar educándolos en institutos con terapias individuales, llevarlos a centros de día o educación especial o a lugares donde se estimulan multidiscapacidades.



No existe un sitio lúdico y recreativo específico que les permita desarrollar habilidades y descubrir el talento oculto que cada uno tiene. Hasta ahora, ya que a partir de marzo abrirá sus puertas en dos salones del club de chacras, la primera ludoteca para niños autistas de Mendoza. La iniciativa surgió para dar respuesta a este vacío, incentivado por varias familias que apoyan la idea.



"Queremos brindar un espacio para que los chicos puedan trabajar de manera individual y grupal. Tendrá actividades recreativas al aire libre y en salas y abordaremos con los chicos aspectos de la vida que les sean funcionales, además del desarrollo de habilidades y distintas terapias", contó Jorge Zanluchi (40), profesor de educación física y cabeza de este novedoso proyecto.



"Contará con terapistas ocupacionales, terapeutas en discapacidad intelectual y motora, profesores de educación física, de educación especial, de enseñanza común, psicopedagogos y psicólogos. La metodología será trabajar de manera integrada, en equipos, para promover el aprendizaje en el área en que se desempeñe cada uno de los chicos que quiera asistir", describió Zanluchi.



Tarea pendiente

El autismo generalmente se manifiesta durante los tres primeros años de vida. No se conocen con exactitud las causas, pero es probable que tanto el factor genético como el ambiental, desempeñen un papel fundamental. Hace unos diez años atrás se diagnosticaba con autismo a uno de cada diez mil personas. Sin embargo ese índice en la actualidad se achicó a uno de cada sesenta individuos.



"Cuando me dijeron que mi hijo se quedaba sin escuela, se me voló la cabeza. Pensé, cómo voy a hacer con todo su potencial desperdiciado. Los distintos lugares que consulté no me convencieron porque no estaban abocados al autismo. No ocurre lo mismo con otros trastornos que socialmente están más identificados y hay asociaciones que dan respuesta", contó Tania Dribán Molinelli (42).



La artista plástica y arquitecta es hija de la recordada escultora Eliana Molinelli y madre de Iván Furlani (13), el heredero de la sensibilidad artística familiar ya que a pesar de su corta edad en noviembre del año pasado presentó su dibujos en La Barraca, muchos de los cuales a su vez forman parte de un libro para chicos editado por Bambalí.



Tania al igual que otras madres está muy contenta con el emprendimiento que está floreciendo en Luján. De hecho, indirectamente ella tiene mucho que ver con el proyecto ya que el coordinador de este centro recreativo fue ganando experiencia y descubriendo su vocación trabajando durante nueve años con su hijo Iván."



"Jorge tiene la templanza, la paciencia y el amor que se necesita para tratar a chicos como mi hijo. Los resultados que ha logrado en el tiempo son increíbles. Creo que esta iniciativa va a ser exitosa porque está enfocada en ver que hay detrás de cada niño, cual es su pasión o talento y recurrir a las personas idóneas para que lo ayuden a des envolverlo", expresó Tania.



"Sé que la vocación de Iván está por el lado del arte pero me pregunto cuántas mamás de hijos con este trastorno habrá que no saben el talento oculto de sus hijos, si será la pelota o la música, o las hormigas o los dinosaurios. Y una vez que se descubre ese talento, cómo se puede hacer para que sigan ese camino", opinó.



Equipado y confortable

Zanluchi adelantó que el espacio que están ambientando tendrá circuitos para trabajar la psicomotricidad, colchonetas, sogas, peloteros, toboganes, materiales didácticos de armado y anclaje, arenero, pileta y un patio de juegos entre otras cosas. "Tenemos pensado realizar distintos talleres, de música, arte, cocina y talleres donde se fomente la exploración del juego", dijo.