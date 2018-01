"Fue algo familiar, el presidente, nosotros, el mate y unas galletas"

En su paso por San Rafael, Mauricio Macri visitó la chacra de José Lombardo y charló con su familia. Ya es una costumbre del presidente tener un mano a mano a solas con un vecino de cada ciudad que visita, que luego refleja en sus redes sociales.

"Fue una experiencia muy linda, estuvo aquí con nosotros, fue algo muy familiar, solamente el presidente y nosotros, había ocho sillas, una mesa, mate, agua y unas galletas", comentó a Canal 6 este productor hortícola que tiene su finca en calle Sueta, a metros de Irene Curié, donde cultiva tomate, acelga, pimiento y lechuga, que es su fuerte.

Al llegar Macri, los Lombardo se sintieron un poco cohibidos, por lo que el mandatario rompió el hielo preguntando si todos eran de River. "Nadie respondía, hasta que mi hijo más chico dijo 'yo soy de Boca', entonces lo abrazó, se puso a charlar con él y después comenzamos a conversar", contó José.

"Compartimos una charla muy linda y muy emocionante, más que nada porque teníamos cara a cara, a una distancia de 70 u 80 centímetros, al presidente de los argentinos. Muy emocionante también porque estuvo en mi casa", agregó.

Lombardo fue seleccionado porque es uno de los 28 productores que forman parte de un plan oficial que fomenta el riego por goteo en el Sur mendocino. "Nos tocaba una hectárea a cada productor, pero yo pude hacer una hectárea y media más porque es algo muy lindo y es tecnificar el agro".

Macri se mostró interesado por esta técnica y le hizo preguntas sobre si era necesario o no y sobre qué otras cosas se necesitaban para seguir produciendo.

El agricultor le explicó que el riego por goteo le facilita mucho las cosas y que no tiene que caminar tanto. Entonces "me preguntó cuánto hace que lo tengo, le respondí que un año y me dijo: 'esa es la causa de tu panza", recordó entre risas.

Para María Inés López, esposa de José, fue "muy linda la visita y la disfruté bastante" y calificó al presidente como "muy amable, una persona común y corriente".