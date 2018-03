El Ministerio de Seguridad de Mendoza implementó desde el miércoles un operativo especial de tránsito por este fin de semana extralargo de Semana Santa y el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.





En total habrá 25 controles en toda Mendoza, y estarán afectados 300 policías. A esto se sumarán dos radares para detectar la velocidad, uno se ubicará en alta montaña y el otro en San Rafael, y habrá 15 alcoholímetros en distintos horarios, sobre todo en horas nocturnas.





La idea, según las autoridades a cargo del operativo, es tener presencia policial en los ingresos a Mendoza, sobre todo en la ruta 40 y la ruta 7, y en la ruta provincial 82.





Las medidas preventivas se realizarán en coordinación con el Municipio de Luján para la zona de alta montaña. Y es que la reciente inauguración del túnel que une Cacheuta con Potrerillos disparó el alerta, ya que muchos mendocinos, aunque no vayan a descansar a Chile, optarán por pasear y conocer la flamante obra que ya colapsó el fin de semana pasado por la cantidad de gente que concurrió.





Oscar Homola, jefe de Seguridad Vial de Mendoza, adelantó que habrá un control de patrulla a la salida del flamante túnel, con el fin de evitar que la gente se estacione en esa zona, o coloque su auto en doble fila y produzca problemas en la circulación vehicular. También habrá seguridad en los dos miradores que hay en el lugar.





Para controla la velocidad, se pondrá en marcha el radar sobre la ruta 7, que será controlado por patrullas móviles y fijas. "Lo que queremos es que la gente llegue de una forma segura y que la circulación vehicular sea ágil. Vamos a tener controles hasta la zona de Los Árboles, que a partir de allí depende de Gendarmería", explicó el referente.





También en el Sur provincial habrá controles, precisamente en la ruta 188, en San Rafael, y en rutas internas del Valle de Uco.





Los controles de alcoholemia se harán también en diferentes horarios y puntos estratégicos. "El operativo en toda la provincia es durante las 24 horas hasta el lunes inclusive. Iremos viendo también cómo van las cosas, porque no sabemos con certeza qué puede pasar, y según cómo funcione todo iremos adecuando las cosas", comentó Homola, que por ahora descartó que se aplique el sistema de tandas de vehículos para pasar a Chile, como se implementó en el verano. "No está previsto, pero si se bloquea el control migratorio, si hay muchos problemas en el paso, se podría evaluar el tema. Por ahora la circulación es libre y no controlada", dijo.





Refuerzo municipal

El operativo provincial está coordinado con la Municipalidad de Luján de Cuyo , que aportará preventores y personal especial para esta ocasión en la zona de alta montaña.





"Nosotros desde el año pasado tenemos un puesto fijo de control en la zona de los boliches de Chacras de Coria y en el pueblo de Cacheuta también. Esta vez sumaremos móviles y preventores en Potrerillos, hasta el hotel", adelantó Carlos Salas, subsecretario de Tránsito y Convicencia Ciudadana de Luján de Cuyo.





El funcionario dijo que reforzarán los controles con mayor cantidad de preventores en ruta 7 y Ruta Provincial 82. "Son medidas de prevención y que las iremos ajustando, dependiendo de cómo esté el paso vehicular y la cantidad de personas que visiten el lugar. La idea es controlar la velocidad también, y a los motociclistas que muchas veces son imprudentes y más en montaña", comentó Sala.





Recomendaciones

Las autoridades mendocinas aconsejan a los viajeros que tengan en cuenta las normas de tránsito principales, como colocarse el cinturón de seguridad antes de encender el rodado, evitar el uso del teléfono al conducir y que menores de 12 años estén sentados en el asiento trasero con el cinturón de seguridad colocado.





Tarea conjunta. El operativo vial se realiza entre el Ministerio de Seguridad y la Municipalidad de Luján. En el Sur. Sobre la ruta 188, en san Rafael, se colocará uno de los dos radares que controlarán la velocidad de los vehículos.





Algunos servicios