La senadora nacional por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, criticó duramente al Gobierno tras el desayuno de la COVIAR que se desarrolló hoy durante los festejos por Vendimia, al sostener que "tanto el discurso de Marcos Peña como el de Cornejo fueron demasiado alejados de la realidad que está viviendo el sector. En los últimos dos años el consumo interno cayó un 14 por ciento algo que nos preocupa muchísimo porque hacía más de 14 años que no se observaba una caída de tal magnitud".



Además, la legisladora mendocina se refirió al pasaje del discurso del Jefe de Gabinete de Ministros, quien afirmó que "las cosas están cada vez mejor". En este sentido, Fernández Sagasti señaló que "los productores están soportando aumentos de la tarifa eléctrica de hasta un 350 por ciento, Peña debería saber que un punto en la caída del consumo impacta directamente en la industria del vino y pone en riesgo alrededor de quinientas hectáreas de producción. Eso implica la pérdida de mil empleos de nuestros trabajadores vitivinícolas. Por lo menos yo no veo que Cornejo y el gobierno nacional estén trabajando en ese sentido".

Respecto del ministro de Agroindustria, Luis Etchevehere, quien no realizó ningún discurso durante el tradicional desayuno, la senadora indicó que "me pareció una vergüenza, evidentemente el ministro no tiene ningún tipo de interés sobre el duro momento que está atravesando el sector vitivinícola".

Por otra parte, Fernández Sagasti fustigó al gobernador Cornejo al señalar que "la Ley contra la polilla de la vid es del 2015, liderada y elaborada por el SENASA. Bueno, ese organismo hoy está siendo desguazado por Cambiemos. Aunque el gobernador eleve la voz, las mentiras siguen siendo mentiras".

Los impuestos a la industria cervecera fueron otro de los temas analizados por la legisladora, quien explicó que "el Congreso definió los impuestos para la cerveza en un 20 por ciento, por eso debemos estar alertas para que los funcionarios de Macri no intenten reducirlos por Decreto. De la misma manera tenemos que trabajar para mejorar al sector, hoy nos encontramos con que las exportaciones de vino cayeron un 17 por ciento".