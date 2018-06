Explosión en San José: sigue grave el hombre que resultó herido

Ariel Renna (44), el hombre que vivía en el departamento número tres, en donde ocurrió la explosión que hizo colapsar a todo un complejo en San José Guaymallén ), sigue grave internado en terapia intensiva del hospital Lagomaggiore.





De acuerdo con la información oficial, Renna está con respirador artificial y tiene más del 50% del cuerpo quemado, por lo que está con pronóstico reservado.





El abogado y también escritor recibió numerosos mensajes de apoyo en su cuenta de Facebook.





"Perdón, conocí a Ariel, hace muchos años... Ariel me tramitó el divorcio, en cómodas cuotas mensuales. Un excelente profesional, pera más que nada una excelente persona y un ser humano increíble Anoche cuando me enteré no pude dejar de llorar", le escribió Carmen Urquiza.