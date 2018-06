Explosión en San José: analizan las cámaras de seguridad

El complejo de departamentos de San José que quedó colapsado por una explosión –aparentemente por acumulación de una fuga de gas– fue clausurado y hay cuatro viviendas que están completamente inhabitables por la magnitud de los daños.





Ese bloque está apuntalado para que la estructura que quedó no ceda más y probablemente deberá ser demolido. La fiscalía analizará los videos de las cámaras de seguridad del lugar.





Miguel Valentini, director de Obras Privadas de Guaymallén , contó que de los cuatro bloques de departamentos que tiene el complejo habitacional hay uno, que es el primero, que tiene cuatro viviendas con daños serios que son colindantes al departamento donde se produjo la explosión el lunes a primera hora de la mañana. "La misma explosión destruyó parte de la estructura, es muy probable, casi seguro que lo tengan que llevar a demolición completa", comentó.





Trabajaron en el complejo para apuntalar la estructura principalmente del subsuelo para evitar un colapso mayor ya que por los daños había un riesgo de derrumbe aún mayor y podría ceder sobre los autos que todavía no han podido ser retirados y que quedaron atrapados en las cocheras.





El edificio mientras tanto está custodiado por policía de la provincia y por seguridad privada que llevaron los dueños ya que nadie puede ingresar sin autorización. De hecho ayer los únicos trabajos que se realizaron, con respaldo de Defensa Civil de Guaymallén, fueron los de apuntalamiento y no siguieron adelante con las pericias. "Se autorizó a ingresar a la gente que empezó a apuntalar. No ha entrado ningún perito ni nadie más", agregó Valentini.





Desde la Comuna afirmaron que ellos no tienen participación, ni control, ni inspección en el tema del gas y que las habilitaciones municipales del complejo estaban hechas. Una vocera de Ecogás dijo a Diario UNO que ellos hicieron el corte del servicio y que su injerencia llega hasta el medidor. "La pericia técnica sobre las causales del accidente las realiza la policía", informaron.





Daniel Burrieza, director de Defensa Civil de la provincia, contó que ellos ahora sólo vuelven para controlar pero que una vez finalizada la crisis ya no trabajan. "Los bomberos no han podido terminar el peritaje porque en el departamento tres, que es donde se produjo la deflagración, está todo destruido, colapsado y el techo está sobre el piso, no pueden entrar a ver exactamente cuál ha sido el mecanismo que ha causado la explosión", explicó.





La fiscalía correccional que investiga el caso, a cargo de Gabriela García Cobos, espera los peritajes de los bomberos para determinar si efectivamente fue un accidente, lo cual, a priori, está prácticamente comprobado. La letrada tiene los videos de las cámaras de seguridad que había dentro del edifico, que fueron secuestrados inmediatamente y que serán analizados para avanzar en la causa.





Sergio González, propietario de la mayoría de los departamentos del complejo, contó que hoy evaluarán con Defensa Civil y con los ingenieros si pueden ingresar los peritos. "La idea es que puedan retirar los autos que han quedado adentro, son 5 o 6", comentó.





Con la voz quebrada, el dueño también de una distribuidora de pollos, que había hecho en este complejo su primera inversión inmobiliaria, dijo que su gran preocupación es la gente. "Era nuevo y con todas las normas requeridas, con el tema del gas hubo que hacer cambios en ese momento, como en cualquier otra casa, y los hicimos. La fiscalía retiró los videos, para ver qué pasó, se los hemos dado a ellos. No sabemos si vamos a tener que derrumbar, lo más importante es que yo ubique a la gente", dijo. González también se hará cargo de los daños ocurridos en las casas aledañas. "Para mí es una desgracia pero hay que solucionarles la situación. Sólo me preocupa la gente, hasta que no pueda darles un hogar no estoy tranquilo", agregó.