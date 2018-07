Estos son los ganadores del Mendoza Filma 2018

Con una copa de vino y la vista panorámica de la Ciudad de Mendoza , fueron recibidos en la Terraza más concurrida de la Capital los ganadores del Mendoza Filma 2018. Estos son: Fabricio Claudio Centorbi, con su proyecto "Oyentes" elegido por la categoría Ficción Real, y Diego Alberto Díaz, con "Léeme" por Ficción Animación.





Fabricio es la segunda vez que se presenta al concurso y la primera vez que se queda con el premio de poder realizar su obra cinematográfica. Y dijo al respecto: "Estoy muy contento. Siempre que uno se presenta a competir tiene la ilusión de ganar. Es un concurso muy prestigioso donde han ganado importantes directores de Mendoza. Estoy muy agradecido con la municipalidad y con el jurado. Ahora sólo tengo ganas de materializar el proyecto que aborda una temática muy vigente en la actualidad y que es la violencia de género".





En tanto, Diego -primera vez que postula una de sus creaciones- y ganador del rubro Ficción Animación, manifestó: "La idea del corto es muy simple. Algo que le pasa a cualquier niño o adolescente en la actualidad. Se me ocurrió algo sencillo porque siempre pienso que menos es más. La idea de ´Léeme´ tiene que ver con la importancia de focalizarnos en las personas y no ir tanto por la tecnología; no perder el contacto humano".





Para el octavo Concurso de Ficción Real, el premio es de 70 mil pesos; para el de Ficción Animación, de 50 mil. El dinero es para cubrir los gastos de preproducción, rodaje y postproducción y que el producto final se materialice.





El jurado

Los integrantes del jurado por Ficción Real fueron: representando a Gionarte, Michelina Oviedo; a productores independientes de Buenos Aires, Laureano Gutiérrez; y al DAC y CeFilMA, Alcides J. C. Araya.





En tanto, por Ficción Animación, los encargados de la decisión fueron: el dibujante y humorista Santiago González (Chanti); el productor independiente de Misiones, Hernán Cazaniga, y Alcides J. C. Araya en representación de DAC y CeFilMA.





Ambos proyectos fueron presentados en el octavo piso de la Municipalidad de Mendoza, junto a Fabricio y Diego -dueños de las propuestas-, acompañados por Laureano Gutiérrez y Santiago González (Chanti).





Laureano dejó algo muy claro: "Antes de describir qué me pareció el proyecto ganador, quiero destacar la calidad de todos los que se presentaron al Mendoza Filma, por la creatividad y la búsqueda. Es un problema hermoso, pero muy grande cuando tenés que elegir sólo uno entre tantos que gustaron", manifestó el productor.





Y agregó: "A todos los que no fueron elegidos quiero que les llegue la devolución de que hay que seguir trabajándolos, porque todos son cortos que deben realizarse en algún momento".





A su turno, Chanti comentó: "En el proyecto ganador -animación- vimos todo lo que se pedía en el concurso. Se muestra muy bien Mendoza, es una historia redonda donde el guión cierra; es simple, muy bien ambientada en la Ciudad y con elementos mendocinos".





Sobre Mendoza Filma

Alcides J. C. Araya es el coordinador del concurso desde sus inicios (este es el 8vo. año que se hace). Las principales características de los seleccionados, según el responsable del Mendoza Filma es: "Enganchar por su historia, atrapar, ser fresca, sólida, que el 60 por ciento sea filmado en la Ciudad de Mendoza, y que por supuesto cumpla con lo pedido en las bases y condiciones".





Recordamos que es la primera vez que las ideas se presentaron de manera anónima vía online y sobre ellas se trabajó y analizó cada proyecto durante meses hasta la decisión final cuando se supieron los nombres reales de los ganadores.





Fuente: Prensa Municipalidad de Mendoza.