Pablo Del Pozzi es el taxista que persiguió al futbolista que atropelló y huyó.

En diálogo con Canal 6 de San Rafael reconstruyó cómo fue todo y contó lo shockeado que quedó al ver la escena: "Yo estaba parado en el semáforo en rojo, miro por el espejo y atrás veo un auto a altísima velocidad, observo que pasa General Paz a la velocidad que venía; cuando viene llegando creí que me iba a impactar y me pasa por la izquierda como a 100 kilómetros por hora más o menos".





Del Pozzi añadió que "la moto venía desde la derecha cuando va pasando, él cruza San Martín y la impacta".





Luego de eso siguieron unos segundos de confusión y aparentemente al conductor se le había parado el auto, aunque luego lo arrancó. "Veo a un compañero taxista que me dice 'seguilo, seguilo'; yo lo sigo y veo que sale por Telles Meneses y en Paula Albarracín dobla a la izquierda. El chico se había bajado y estaba en el frente del auto mirando los daños del vehículo. Me bajé y le dije 'atropellaste a una persona, aparentemente la has matado'. Primero me lo negó y a los segundos me dijo 'tenés razón, no alcancé a frenar, no vi a la moto'".





Sobre el estado del joven, afirmó que "apenas empecé a hablar con él no concordaba las palabras, cuando se metió a la casa llamé al 911, sale otra vez y me escucha que estoy hablando con la policía. Empieza a hacer marcha atrás, le crucé el taxi y le impedí la fuga, al minuto aparecieron tres móviles, entraron a la casa y lo detuvieron".





"Fue un hecho muy traumático para mí; cuando vi la mujer cómo voló por el aire supuse que la había matado por la violencia del impacto; me costó unos segundos reaccionar, me quedé shockeado viendo el cuerpo", cerró Del Pozzi, testigo directo de la tragedia.