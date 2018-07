Están los votos para aprobar el proyecto de juicios por jurado

Si el proyecto se sanciona en la Legislatura provincial, 12 mendocinos que se hayan inscripto para participar podrán conformar el jurado que decida sobre el destino de personas acusadas de homicidio agravado, y todo parece indicar que la iniciativa podría obtener media sanción esta semana, si los legisladores se ponen de acuerdo en algunos cambios, puesto que el proyecto se encuentra ahora en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC).





La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, quien impulsó la iniciativa, manifestó a Diario UNO: "El proyecto ha sido ampliamente debatido, y el lunes (por mañana) habría despacho de LAC para poder tratarlo el miércoles en el recinto".







Es sabido que después del encuentro entre Anabel Fernández Sagasti y Alfredo Cornejo, la intención del proyecto fue aprobada e incluso respaldada por el gobernador, quien salió a decir que la idea de Fernández Sagasti le había resultado muy buena y que le daría visto bueno para que se discutiera en Legislatura.







Con esto dejó sentada la postura del bloque radical. Muy por el contrario, este encuentro enojó al PJ con el kirchnerismo de tal forma que decidieron abrir los bloques. Es que esa reunión pareció tener doble fondo. El que primero salió a la luz fue el de los juicios por jurado, pero el as en la manga de Cornejo era el de impulsar el tratamiento en el recinto de la ampliación de la Suprema Corte de Justicia, que también se charló entre Sagasti y Cornejo.







Si bien los diputados kirchneristas habían decidido darle esa posibilidad, los integrantes del bloque peronista tradicional pusieron el grito en el cielo. Ese acuerdo entre la máxima autoridad local y Sagasti terminó empoderándola, situación que el peronismo tradicional no va a aceptar, por su pelea con el kirchnerismo.







Sin embargo debatir esa ley con la coyuntura del PJ dividido y en contra no fue posible. Tampoco lo fue más adelante cuando las condiciones eran más favorables.







Fuentes legislativas vincularon el tratamiento amigable entre Cornejo y el kirhnerismo en los últimos movimientos hechos en la Casa de las Leyes a la postulación de Francisco Losada (ex funcionario de Francisco Pérez) en el ente regulador del transporte. Anabel Fernández Sagasti lo desmintió enfáticamente.







Sin embargo, la visión de César Biffi, presidente de la bancada radical, es un poco menos alentadora sobre la posibilidad de debatirlo esta semana."No estoy seguro de que lleguemos a tratarlo esta semana. Es que para sancionar este proyecto necesitamos que los consensos sean amplios, y no solamente tener los votos para que se apruebe", expresó Biffi. En definitiva, lo que el titular del bloque UCR deja entrever es que no están convencidos de arriesgarse a llevarlo esta semana al recinto para no tener que tratarlo sobre tablas –es decir, sin despacho– ya que para esto se necesita tener dos tercios de los legisladores presentes a favor.De todas maneras, el proyecto no presenta demasiados conflictos partidarios.Si bien la temática de los jurados tiene más adeptos que detractores, tanto el oficialismo como el kirchnerismo quieren asegurarse el consenso. Si se trata sobre tablas, es más complicado.Sin embargo, desde la mesa chica del PJ manifiestan que ese nombramiento no fue solicitado por ellos, y que el acuerdo para que ocupe ese lugar viene del kirchnerismo.