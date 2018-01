Estaba por vender el auto y la tormenta hizo que cayera un árbol sobre el vehículo

Fue mala suerte o muy buena, según la forma en la que se mire. La tormenta de este lunes provocó que un árbol cayera sobre un Peugeot 504. Mala suerte.

El hecho ocurrió este lunes en Montecaseros casi Ayacucho de Ciudad. Allí, la tormenta que incluyó granizo provocó que un árbol cayera sobre el auto. A pocos metros, una camioneta se salvó del mismo destino porque un cable detuvo la caída de otro árbol.

Según explicó Josué, hermano del dueño del vehículo, a Canal 7, minutos antes de la tormenta se estaba preparando al vehículo para ser vendido la semana que viene. "Lo estaban haciendo arrancar, afinando los detalles", manifestó. Doble mala suerte.

"Había gente arriba del auto, por la tormenta se bajaron, si se hubieran quedado arriba para no mojarse...", explicó Josué, sin terminar la oración que anticipaba una tragedia. "Anoche pasó un hombre y me pregunto por qué me reía si había quedado el auto así y le dije que era porque no había pasado nada, porque estaban todos bien", manifestó. Algo de buena suerte que pudo evitar una tragedia con víctimas fatales.