"Esta es mi primera vez y estoy muy emocionada"

Vestida como una cortadera, Dana Etcheverry (52) vivió la ansiedad y los nervios de pisar por primera vez el escenario del Frank Romero Day como actriz en el Acto Central.



"Ya lo había intentado antes y no quedé, habían sido superrigurosos. Así que durante todo el año me perfeccioné tomando clases y haciendo cursos", cuenta Dana, quien trabaja como administrativa y encontró en la actuación una pasión.



Dana tiene 5 hijos y es abuela de 8 nietos. "Están felices y no pueden creer que me haya dedicado y me haya empezado a apasionar por esto. Yo creo que lo traía en la sangre porque mi mamá y mi papá se conocieron haciendo teatro independiente", comenta.



Como siempre estuvo metida en los temas de la casa y la vida cotidiana, cuando sus hijos crecieron y tuvieron su propio horizonte se dijo a sí misma que era su momento. "Jamás me desanimé cuando antes no quedé, me servía para ver qué me faltaba", recuerda.