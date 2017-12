Espectacular bandera luce en el ingreso a San Martín

En el festejo de su aniversario 201°, San Martín completó las obras del festejo del Bicentenario inaugurando una monumental y lumínica Bandera de los Andes que es ahora el portal de ingreso a la ciudad. Está ubicada en la rotonda de la ruta 50 y la avenida Eva Perón, cuya remodelación también fue inaugurada oficialmente anoche. La obra de la bandera, formada con 10.000 pequeñas luces LED, fue realizada con personal municipal y la comuna sólo debió invertir en materiales, alrededor de $700.000 que ya estaban contemplados cuando se inició la construcción hace poco más de un año.



Tiene 15 metros de ancho y casi 20 de alto. Un esqueleto de hierro, hecho por el herrero local José Fernández, sostiene lo más llamativo de la obra: una serie de circuitos eléctricos independientes de luces LED de distintos tonos, que forman a escala perfecta la bandera que diseñó el mismísimo general José de San Martín para que le abriera el paso a su ejército en el cruce libertador de los Andes. La bandera original, y también este monumento, tienen un diseño vertical y no horizontal, como la mayoría.



"Este era punto inicial de las obras del Bicentenario", indicó ayer Edgardo Gargiulo, director de Obras de la Comuna. El monumento es ahora el portal de ingreso a la ciudad cabecera y luego el circuito histórico está integrado por los 200 mástiles con sus banderas, el Paseo de la Patria, el Museo Las Bóvedas y la Plaza del Olivo Histórico cierra el recorrido, guiada por la Huella de la Patria diseñada por el Libertador, hoy ruta 50 o avenidas Boulogne Sur Mer y Alem.



"Habíamos colocado ya las columnas e iniciado la obra el año pasado, para el festejo de los 200 años, pero nos dimos cuenta de que no llegábamos y decidimos esperar para festejar este año el aniversario 201", indicó el funcionario.



Desde la Dirección de Obras se indicó que "los costos fueron pocos, ya que todo se realizó con mano de obra municipal y sólo se debió afrontar el costo de los materiales, que se repartió entre el año pasado y este, y que no superó los $700.000", informaron.



El ingeniero Gabriel Sosa, del área de Electromecánica del Municipio y responsable en el terreno del ensamblado del monumento, indicó que "parte de la demora en la conclusión de la obra se debió a que los circuitos LED son importados y hubo algún retraso en el ingreso al país" y destacó que "los obreros municipales trabajaron en estos días con gran voluntad, a pesar de que tuvieron que soportar algunos días temperaturas que rondaron los 40 grados".



Los responsables de la obra indicaron además que el sistema trabaja con 12 voltios, lo que anula cualquier riesgo de choque o descarga eléctrica.



Además está diseñado para soportar las inclemencias climáticas y tiene bajo mantenimiento. Incluso está armada con circuitos eléctricos independientes, por lo que es prácticamente imposible que fallen en conjunto y facilita su reparación individual.