Seis personas fueron multadas por 30 mil pesos cada uno, luego de un nuevo festejo de alumnos de 5º año del colegio Normal, quienes hicieron la presentación de sus buzos en la calle en la mañana de este jueves. Indicaron que los padres cumplen un rol fundamental en estos eventos.



Los multados son tres miembros de una banda murguera que habían contratado los chicos, dos padres y una persona que filmaba el festejo, indicó a este portal Raúl Levrino, secretario de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Mendoza.



Indicó: "La multa es por pirotecnia de 12.560 pesos, por ruidos molestos otros 12.560 pesos y por degradación visual del entorno urbano por 5060 pesos", todo hace una suma de 30 mil pesos que deberá pagar cada uno de los multados.



"Se los multa como partícipe de un grupo de manifestantes que realizaban estas cosas" e incumplieron el Código de Convivencia de Capital.



"Es una irresponsabilidad de los alumnos que no respetan las normas de convivencia, porque ya lo reiteraron. Es el único colegio donde los alumnos hacen la presentación de las camperas en espacios públicos", sostuvo Levrino.



"Los padres ahora cumplen un rol fundamental en estos eventos en cuanto a la actitud contenedora a estos chicos explicándoles que deben respetar normas de convivencia porque si no los multan", agregó el funcionario.



Como pagarlo

"La deuda tiene un proceso administrativo de cobro. Primero se notifica, lo hizo esta mañana un Preventor como autoridad de aplicación y luego tiene 48 horas para pagarlo con un descuento del 30 por ciento", es decir que terminaría pagando 21 mil pesos.



Sino, el multado tiene 10 días para presentar un descargo y esperar la respuesta a dicho pedido.



De todas formas, el pago debe ser voluntario, en caso contrario se hace un mecanismo de cobro por vía de apremio, es decir que se realiza una acción judicial que exige el pago de la multa y en caso de no hacerlo directamente se procederá al embargo.



Tercera vez y van...

"Es la tercera vez que se hace este tipo de festejo. En la primera presentación de los buzos se multó al colegio porque no nos avisó, la segunda oportunidad si nos avisaron, y ahí se multó a cuatro padres que estaban presentes, porque son partícipes del festejo que se estaba realizando. Y hoy se multaron a otros seis", detalló Raúl Levrino.



Contó que tuvieron reuniones con las autoridades del colegio para que les informaran cuando iban a realizar la presentación de los buzos, para que "lo hagan con absoluta tranquilidad, para que realicen su festejo, porque para ellos es importante esa presentación, pero que lo hagan respetando los derechos de los demás".