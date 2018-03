El ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, volvió a criticar al SUTE, por no haber acordado en paritarias y le pidió a los padres que manden a sus hijos a la escuela este lunes a pesar del paro convocado.

"Las clases empiezan mañana, les pedimos a los padres que lleven a los alumnos. Es lamentable que la conducción del SUTE no haya entendido los momentos que vivimos".

Garay aseguró, durante el desayuno de la Coviar, que el gobierno no quiere aumentar por decreto, pero explicó que "no puede ser que sea el único sindicato que no acuerde".

Se espera que el decreto salga esta semana.