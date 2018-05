Equiparse para el Mundial cuesta entre $20 y $70.000

ropa mundial.jpg

Apenas un mes falta para que el corazón del mundo futbolero comience a latir con más fuerza, así como lo hace cada cuatro años. El 14 de junio comenzará el Mundial de Rusia 2018, y equiparse con indumentaria o merchandising de la Selección argentina puede costar desde $20 hasta $10.000. Pero si a eso se le agrega un televisor nuevo para disfrutar de los partidos con la mejor calidad, la suma se puede elevar hasta los $70.000.Camisetas, shorts, remeras, conjuntos de pantalón largo y campera, camperones para soportar el frío son algunas de las alternativas que se pueden conseguir en cuanto a indumentaria.Pensando con la billetera, muchos de esos productos se encuentran en versiones originales y réplicas, y así como la diferencia de calidad es bastante grande, también lo es la de precios.Otros productos típicos de estas fechas tienen que ver con los accesorios complementarios, y como los mundiales siempre se juegan en época invernal para Argentina, nunca faltan los gorros, las bufandas, los guantes y los cuellitos de polar. Para completar el combo, la infaltable bandera y las trompetas o vuvuzelas deben estar presentes.Sin embargo, este año y a diferencia de otros en los que se jugaron mundiales, hay muy pocos en venta de todos los productos mencionados.Solo algunos modelos de gorros, gorras y banderas, pero en muy pocos locales comerciales, son lo que se encuentra referido a la Selección en el centro de Mendoza.Esta situación es llamativa hasta para los comerciantes, que confirman que esta vez la expectativa todavía no es tan grande como en otras, motivo por el cual a las calles mendocinas les falta el color celeste y blanco tradicional de esta época.La situación no es buena, repiten los vendedores, incluso de las ferias en las que habitualmente los productos de la Selección son una fija."Se está vendiendo poco y nada, a lo mejor un pantalón o una camiseta común y corriente. No hay furor de Mundial por ahora, y por algo no trajeron merchandising al local", expresó Delfina, encargada de uno de los comercios de la Feria Persa.Con Delfina coincidió Marcelo, dueño de un comercio desde hace 15 años: "En otros mundiales las personas estaban preparadas desde mucho antes. Ahora está complicado, hace dos semanas traje un lote de camisetas que pensé que tendría que reponer rápido, pero todavía me quedan algunas".La situación es diferente en algunos locales donde se vende indumentaria oficial. "La camiseta de la Selección sale siempre, aunque la situación del país esté complicada. Todo lo referido a la Selección se vende", confirmó Sebastián Sosa, encargado de Dexter.